Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении данных клиентов банков, и отправил его под домашний арест.

Судья пояснила Бутурлакину, с которым в суде была установлена видео-конференц-связь, что из-под стражи он может быть освобожден уже «после обеда».

Ранее следователь сообщал, что в настоящий момент установлен только один факт хищения сотрудником «Национальной службы взысканий» Бутурлакиным данных клиентов банков, однако таких эпизодов может быть больше. Бутурлакин получил за передачу данных 40 тыс. рублей. Подозреваемый ранее пояснил, что он продал эти данные лицу, которое занимается банкротством, чтобы помочь оказавшимся в трудном положении людям.