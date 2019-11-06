Арбитражный суд Амурской области на заседании в среду назначил проведение судебно-оценочной экспертизы стоимости в рамках иска компании «Финвижн холдингс» к банку «Восточный» о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд поддержал ходатайство истца и назначил проведение судебно-оценочной экспертизы. Она должна быть завершена к 10 декабря, судебное заседание по иску назначено на 11:00 (05:00 мск) 11 декабря», — сказали в пресс-службе.

«Финвижн холдингс» требует признать недействительным решение руководства «Восточного» о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью 1 копейка за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску «Финвижн» наложил запрет на проведение допэмиссии акций «Восточного» на 5 млрд рублей.