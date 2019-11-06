В Екатеринбурге перед судом предстанут трое местных жителей по уголовному делу о хищении транспортных средств общей стоимостью почти 37 млн рублей под видом заключения договоров лизинга, следует из сообщения на сайте Прокуратуры Свердловской области.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, в том числе совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в сентябре-октябре 2014 года у екатеринбуржца 1963 года рождения «возник преступный умысел на хищение транспортных средств, принадлежащих лизинговым компаниям».

«Для реализации преступного умысла обвиняемый представлял в лизинговые компании документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного ему юридического лица — ООО «СпецМашСтрой». В октябре 2014 года обвиняемый и номинальный руководитель ООО «СпецМашСтрой» прибыли в офис лизинговой компании, где номинальный директор подписала договор лизинга, согласно которому данная компания получила от лизинговой компании транспортное средство Man TGS 2014 года выпуска стоимостью свыше 5,3 млн рублей. В свою очередь обвиняемый для создания видимости законности сделки перевел... за транспортное средство на счет лизинговой компании авансовый платеж в сумме свыше 1,1 млн рублей. Впоследствии обвиняемый зарегистрировал транспортное средство в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, получив возможность распоряжаться указанным транспортным средством по своему усмотрению. Аналогичным способом он похитил экскаватор марки Hitachi стоимостью свыше 7,6 млн рублей и транспортное средство марки Wielton NJ-4 стоимостью свыше 3,1 млн рублей», — сообщили правоохранители.

В целом в период с октября по декабрь 2014 года обвиняемый, действуя через подконтрольное ООО «СпецМашСтрой», совершил хищение трех транспортных средств у двух лизинговых компаний стоимостью свыше 16,1 млн рублей.

Кроме того, в декабре 2014 года этот же фигурант предложил своему знакомому совершить хищение транспортных средств у лизинговых компаний. Действуя совместно, через подконтрольное им юридическое лицо с номинальным директором — ООО «РосОптСнабСбыт», злоумышленники в период с декабря 2014 года по июнь 2015-го похитили у трех лизинговых компаний четыре автомобиля стоимостью свыше 12,7 млн рублей: два автомобиля Mercedes Benz E200 и два Toyota Landcruiser 200.

Аналогичным способом злоумышленники и примкнувший к ним знакомый похитили у лизинговой компании через подконтрольное им юридическое лицо с номинальным директором — ООО «А-Маркет» два автомобиля Toyota Landcruiser 200 общей стоимостью свыше 8 млн рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.