«Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России и следователи СК России устанавливают личность мужчины, который причастен к растрате в особо крупном размере имущества одного из банков», — говорится в сообщении.

Там выложена фотография предполагаемого преступника. Другой информации в релизе нет, в том числе не назван банк, лишившийся своего имущества.



«Граждан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить по телефону 02 или 112», — пишут правоохранители.

