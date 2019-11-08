Московский городской суд смягчил приговор по делу о банковской растрате отцу экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко.

«Изменить приговор Мещанского районного суда в отношении Корьевкина и Захарченко. Из квалифицирующего признака описания преступления исключить формулировку «с использованием служебного положения», наказание в отношении Захарченко снизить до трех лет и девяти месяцев. Наказание в отношении Корьевкина снизить до четырех лет», — огласила судья в зале суда.

В апреле Мещанский суд Москвы назначил Виктору Захарченко четыре года лишения свободы и штраф в размере 800 тыс. рублей, а второму фигуранту уголовного дела — бывшему председателю правления банка «Московское Ипотечное Агентство» Владимиру Корьевкину — четыре года и шесть месяцев лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей.

Гособвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко Виктор Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей банка «МИА» и за этот период получил зарплату на 4 млн рублей, однако фактически в банке не работал, считает гособвинение.

Защита в апелляционных жалобах настаивала на несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильной квалификации деяния и нарушении судьей УПК. Адвокаты Захарченко и Корьевкина считают, что судья Мещанского суда Москвы Оксана Горюнова нарушила тайну совещательной комнаты, вынося постановления по другим уголовным делам, находясь в совещательной комнате.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу на должность вице-президента в банк, но трудовой деятельности не совершал: не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, причиненный таким образом, по версии Следственного комитета РФ, составил около 5 млн рублей, а действия Корьевкина повлекли ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Банк заявил к Корьевкину и Захарченко солидарный иск о компенсации материальных и имиджевых потерь на 12 млн 300 тыс. рублей. Уволен из банка Захарченко был сразу же после задержания его сына по подозрению в совершении коррупционных преступлений.