В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере — более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

«СЧ СУ УВД по ЮАО завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 40 миллионов рублей», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе расследования установлено, что в период с 2015-го по 2018 год фигурантки уголовного дела незаконно предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций. Указанные банковские операции злоумышленницы осуществляли за вознаграждение в размере 8% от перечисленных сумм. Доход от противоправной деятельности составил свыше 40 млн рублей.

По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены две женщины в возрасте 41 и 42 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.