Актуальные данные клиентов ВТБ на 5 тыс. строк выставлены на продажу на черном рынке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на продавца информации.

Как изданию объяснил продавец данных, 3 тыс. строк из базы — первичная информация, ее предлагают за 10 рублей за строчку. Еще 2 тыс. строк были получены от другого источника, их продают по 6 рублей за строку.

Газете удалось получить текстовый фрагмент базы данных, в котором содержится персональная информация о 21 вкладчике: его фамилия, имя и отчество, домашний адрес и индекс, номер телефона и сумма вклада, которая начинается от 1 млн рублей. В нескольких строчках также содержится электронная почта клиента. «Известия» через мобильный банк ВТБ попытались совершить перевод, чтобы проверить данные. Десять проверенных записей оказались рабочими: мобильные номера привязаны к счетам ВТБ, персональные данные совпадают.

В ВТБ сообщили, что провели соответствующее расследование, и добавили, что данные были актуальны на 2016 год. «Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — прокомментировали «Известиям» в пресс-службе банка.

Также «Известия» связались с четырьмя вкладчиками, данные которых были в продаже. Все подтвердили свои данные и наличие депозита в банке, а один из них подтвердил сумму вклада.

Банк России не прокомментировал газете информацию об утечке.

Позднее РИА Новости подтвердили в ВТБ, что ставшие предметом утечки данные неактуальны.

«Было выяснено, что речь идёт о единичных сведениях, которые были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — сказали в пресс-службе банка.

Кроме того, в ВТБ добавили, что следят за высоким уровнем защиты внутренней банковской информации.

«В банке существуют разграничения прав доступа к информации. Для этого на регулярной основе осуществляется жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными. Создан специальный закрытый периметр, обеспечивающий максимальную степень защиты банковских систем и внутренней информации», — добавили в пресс-службе ВТБ.