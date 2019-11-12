В результате реализации «плана, направленного на извлечение выгод», неустановленные лица из числа руководства «Росгосстраха» в 2017-м могли нанести компании ущерб на 1,34 млрд рублей. О возбуждении правоохранителями соответствующего уголовного дела сообщает РБК .

Главное следственное управление Главного управления МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса («Злоупотребление полномочиями») — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху». Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела, с копией которого, датированной 10 октября, ознакомилось информагентство. Заявление в правоохранительные органы подавали председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. О том, что правоохранительные органы начали проверку по их заявлению, стало известно в августе.

Накануне проверки, в июне, Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная компания «А1» (вместе с банком входит в «Альфа-Групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым, следовало из его обращения.

Представители «А1», «Открытия», «Росгосстраха» и источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», — заявил РБК представитель «А1».

СМИ: МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха» Новый менеджмент «Росгосстраха» с прошлого года пытается оспорить сделки, проводившиеся бывшим руководством страховой компании перед ее переходом к «Открытию».

Как напоминает РБК, в 2016 году основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился о продаже компании группе «Открытие», принадлежавшей Вадиму Беляеву. Сделка была закрыта в августе 2017-го, но тогда же ЦБ был вынужден начать санацию группы — в ее рамках регулятору перешла и только приобретенная страховая компания. Новый собственник «Росгосстраха» решил оспорить в арбитражных судах сделки почти на 1,5 млрд рублей, совершавшиеся между компаниями Хачатурова перед его продажей «Открытию».

Эти же сделки упоминаются и в постановлении МВД. Неустановленными лицами из руководства «Росгосстраха» был «разработан план, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя и третьих лиц путем совершения сделок с целью придания видимости законности своих действий», говорится в документе. План, по версии следствия, заключался в следующем.

16 августа 2017 года компания «Капитал Ре», входящая в «Росгосстрах», внесла в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» сеть поликлиник «Медис» в обмен на 2,89% долей ООО. Но, по версии следствия, такой обмен «явно не соответствует размеру вклада в уставный капитал»: «Медис» была прибыльной, фактически состояла из 13 поликлиник, 159 здравпунктов и обслуживала более 170 тыс. пациентов. «РГС Мед-Инвест» не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности и с 2013-го получал чистый убыток. В результате такого неравноценного обмена компания «Капитал Ре» утратила фактический контроль над сетью клиник, что причинило обществу ущерб в размере не менее 800 млн рублей, указано в документе.

23 августа «Капитал Ре» купила у страховщика жизни — компании «РГС Жизнь» — облигации «РГС Недвижимости» на 481 млн рублей. Последняя компания находилась в «предбанкротном состоянии» и не имела возможности исполнять свои обязательства по облигациям. Уже 6 сентября эмитент объявил первый дефолт, а 28 сентября единственный участник «РГС Недвижимости» решил ее ликвидировать.

29 августа неустановленные лица из числа руководства «Капитал Ре» купили у СК «Капитал Лайф» еврооблигации банка «Открытие» на 59 млн рублей. В тот же день в банке была введена временная администрация, что привело к списанию евробондов и причинению ущерба «Капитал Ре» на эту сумму.

По условиям соглашения между «Росгосстрахом» и «Открытием» Данил Хачатуров, как пишет следователь, «продолжал осуществлять фактический контроль» над всеми юрлицами, входившими в группу, поскольку был гендиректором компании «КС-Холдинг», которой принадлежало 99,99% «Росгосстраха». Среди этих компаний — «Капитал Ре», «КС-Холдинг», «СК Капитал Лайф» и «РГС Мед-Инвест». Контроль у него был до 16 октября 2017 года, указано в постановлении. 1 октября 2018 года «Капитал Ре» была присоединена к «Росгосстраху».

«Росгосстрах», оспаривающий сделки в арбитраже, считает, что они совершались в ущерб компаниям, которые вошли в сделку с «Открытием» и передавались в его собственность, а имущество консолидировалось у группы компаний, подконтрольных Хачатурову. После письма Авена президенту несколько судебных споров «Росгосстраха», которые он до этого проиграл, были отправлены на новые рассмотрения.



РБК направило запросы в МВД. Представители «Открытия» и «Росгосстраха» сообщили, что знают о возбуждении уголовного дела по результатам четырехмесячной проверки МВД. «Мы считаем, что вывод активов из «Росгосстраха» очевиден», — говорится в их ответах на запрос РБК.

«У нас нет информации о возбуждении уголовного дела по факту сделок в «Росгосстрахе», и, соответственно, никаких официальных запросов со стороны МВД нам не поступало», — заявил, комментируя сообщение об уголовных делах, президент компании «Капитал Life» Евгений Гинер.

Он подчеркнул, что претензии «Росгосстраха» в отношении всех перечисленных в материале РБК сделок были рассмотрены арбитражными судами в установленном порядке. По двум сделкам (с облигациями «РГС Недвижимости» и евробондами банка «Открытие») «Росгосстраху» было полностью отказано в исковых требованиях, и судебные решения вступили в законную силу, а по сделке с ООО «Медис» разбирательство продолжается, дело будет рассмотрено заново, сообщил Гинер. Информацию о привлечении «Росгосстрахом» или его представителями к данным спорам МВД в компании «Капитал Life» расценивают «как прямое давление на суд».

Напомним, компания «Капитал Life» до сентября 2018 года осуществляла деятельность под брендом «РГС Жизнь». С 2017 года у «Росгосстраха» и «РГС Жизни» разные собственники: прежний владелец обеих компаний Данил Хачатуров передал контроль в «Росгосстрахе» банку «Открытие», а в конце 2016-го продал «РГС Жизнь» своему давнему партнеру Алхасу Сангулии. В апреле 2018 года «хозяином» «РГС Жизни» назвал себя президент футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Он и Хачатуров сообщали, что Гинер оформил владение компанией в конце 2015 года по английскому праву.

