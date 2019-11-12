Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшую и. о. председателя правления банка «Европейский Стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана, стало известно газете «Коммерсант» . Они обвиняются в хищении из хранилища кредитного учреждения перед отзывом у него лицензии более 295 млн рублей. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей Гнездич Натальей Важнаткиной, отправленной под домашний арест.

С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в Тверской райсуд обратилось главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве. Помимо стандартных аргументов о необходимости ареста следователь сообщил, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (о мошенничестве в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года. В этот день в офис «Евростандарта» прибыла инспекционная проверка из Центробанка, которая выявила полное отсутствие в хранилище денежных средств. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн рублей, а по факту оказалась лишь 21 тыс. Изначально в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району из «Евростандарта» поступило заявление о краже. Находившаяся на своем рабочем месте и. о. председателя правления кредитного учреждения Дарья Гнездич (занимала эту должность с 11 декабря 2017-го по 11 января 2018 года) сообщила прибывшей следственно-оперативной группе, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось 5 млн долларов, которые накануне были куплены за 295 млн рублей в банке «Глобэкс».

Полицейские следов взлома хранилища не обнаружили. Камеры видеонаблюдения в тот день якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту не кражи, а мошенничества.

ЦБ выявил недостачу наличных в «Евростандарте» на 160 млн рублей и факт хищения 5 млн долларов Временная администрация КБ «Евростандарт», назначенная в связи с отзывом у банка лицензии 4 декабря 2017 года, в ходе проведения ревизии банкнот, монет и иных ценностей выявила факты недостачи в кассах внутренних структурных подразделений кредитной организации денежной наличности на общую сумму более 160 млн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центробанка.

По версии следователей, руководство «Евростандарта» знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк отозвал лицензию. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. Центробанк летом 2018-го сообщал, что стоимость активов «Евростандарта» не превышает 1,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 1,44 млрд.

В течение почти двух лет в уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели, в их числе и занимавшая с 27 января по 10 декабря 2017 года должность и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Наталья Важнаткина, указывает «Коммерсант». Ее первую и задержали в июле 2019 года. По ходатайству следствия суд поместил Наталью Важнаткину под домашний арест. Защита Важнаткиной настаивает на ее непричастности к инкриминируемому преступлению.

По факту пропажи из кассы банка более 160 млн рублей в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что эта сумма из «Евростандарта» исчезла под видом инкассации. На причастность к совершению этого преступления также проверяются Важнаткина, Гнездич и Олдман и их предполагаемые сообщники.



СМИ ранее писали о схеме с подставными вкладчиками, которая, предположительно, была реализована в банке «Евростандарт»: ее суть в том, что в реальности деньги в банк не вносятся (там открываются фиктивные депозиты), а после краха банка граждане с документами на руках обращаются за страховкой в Агентство по страхованию вкладов. Сообщалось, что фиктивных вкладчиков в банк подвозили «караванами».

