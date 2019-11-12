Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. В числе противоправных деяний фигурантов — невозврат крупного кредита, полученного в Абсолют Банке на основании недостоверной отчетности, следует из сообщения СК .

По данным правоохранителей, фигурантам, в зависимости от их роли в схемах, предъявлены обвинения по уголовным статьям о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в сфере кредитования, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

«Следствием установлено, что фактически компания «ВИМ-Авиа» под руководством собственника Рашида Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации», — отмечается в релизе СК.

СК назвал деятельность «ВИМ-Авиа» пирамидой Авиакомпания «ВИМ-Авиа» под руководством Рашида Мурсекаева фактически представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды, установили в Следственном комитете России (СКР). В отношении руководства разорившейся компании заведено новое уголовное дело.

В частности, на основании недостоверной бухгалтерской отчетности был получен кредит в Абсолют Банке в размере 1,6 млрд рублей, который не был возвращен. Часть указанной суммы в размере более 9 млн долларов была по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники переведена на счета аффилированной Мурсекаеву компании, зарегистрированной в Ирландии. В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга в период с мая 2015 года по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 млрд рублей.

В 2015—2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобретали у подконтрольных Мурсекаеву номинальных компаний авиационное топливо по завышенной стоимости.

В результате противоправных действий фигурантов уголовного дела компаниям — контрагентам «ВИМ-Авиа» был причинен имущественный ущерб на сумму более 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Кроме того, самой авиакомпании «ВИМ-Авиа» причинен ущерб на сумму более 117 млн рублей.

Топ-менеджеры и хозяева «ВИМ-Авиа» подозреваются в выводе активов за рубеж Уже в ближайшее время уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет передано из Нижнего Новгорода в Москву для его объединения с делом о мошенничестве. В материалах обоих дел фигурируют одни и те же лица — собственники и топ-менеджеры авиакомпании, которые подозреваются в выводе активов за рубеж. При этом сумма ущерба в банкротном деле уже превысила 4,7 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По уголовному делу в отношении Кочнева и Пантелеевой собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Уголовное дело в отношении Рашида Мурсекаева и бывшего первого заместителя генерального директора — финансового директора Алевтины Калашниковой расследуется в отдельном производстве, поскольку оба фигуранта скрылись от органов предварительного следствия, покинув территорию России. Им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые объявлены в международный розыск.