Александр Шустов, возглавлявший микрофинансовую компанию «Мани Фанни», которая весной перестала платить инвесторам и лишилась права работать на рынке, и неустановленные лица стали фигурантами уголовного дела, стало известно РБК .

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) было возбуждено отделом МВД по столичному району Арбат. Информагентство ссылается на оказавшуюся в его распоряжении копию уведомления, которое было предоставлено одному из инвесторов компании. Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, который, по его собственным словам, получил эту информацию от начальника арбатского РОВД.

Телефон Шустова недоступен, уточняет РБК. Агентство направило запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы.

Напомним, в рэнкинге «Эксперт РА» на 1 января 2019 года компания «Мани Фанни Онлайн» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов с показателем более 1,057 млрд рублей (против примерно 196 млн годом ранее).

Банк России 8 мая этого года исключил МФК «Мани Фанни Онлайн» из государственного реестра микрофинансовых организаций. По данным регулятора, компания нарушала методику определения собственных средств (капитала), не соблюдала минимально допустимые числовые значения экономического норматива достаточности собственных средств на протяжении полугода и экономического норматива ликвидности — с декабря 2018-го. Кроме того, ЦБ выявил нарушения в порядке формирования резервов на возможные потери по микрозаймам. МФК не исполняла обязательные предписания Банка России, а также в течение года представляла в ЦБ существенно недостоверные отчетные данные «в части сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20%, в части наличия сведений о соблюдении компанией экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности при установлении Банком России факта несоблюдения указанных нормативов, в части наличия сведений о выданных микрозаймах при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозаймов».

Регулятор указывал также на нарушения в порядке представления информации, необходимой для формирования кредитных историй физических лиц, в бюро кредитных историй и на неоднократное в течение года уменьшение размера собственных средств микрофинансовой компании до уровня ниже минимального значения, установленного для микрофинансовых компаний законодательством.

Центробанк исключил «Мани Фанни Онлайн» из реестра МФО В конце апреля инвесторы «Мани Фанни Онлайн» заявили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа.



В конце апреля инвесторы «Мани Фанни Онлайн» заявили о проблемах с досрочным получением средств, переданных по договорам займа. Сообщения об этом начали появляться в «Народном рейтинге» Банки.ру. Сначала в пресс-службе «Мани Фанни Онлайн» отказались комментировать расчеты с инвесторами, а позже руководство компании все-таки дало комментарии: по словам Александра Шустова, занимавшего пост гендиректора МФК, из-за резкого оттока инвестиций микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн» была вынуждена приостановить реальную работу, чтобы урегулировать ситуацию с клиентами. В свою очередь проблемы с выплатами инвесторам были спровоцированы ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов.

Как указывает РБК, в сентябре ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни» в Арбитражный суд Москвы. Позднее к иску присоединилась Федеральная налоговая служба: задолженность по налогам и сборам составляет 83,6 млн рублей, следует из данных СПАРК.

По данным РБК, на момент исключения из реестра «Мани Фанни» привлекала средства от населения под 23% годовых. По состоянию на 1 апреля этого года среди инвесторов «Мани Фанни» было около 200 физлиц и 20 индивидуальных предпринимателей.



В уголовном деле против Шустова еще не определена сумма ущерба, утверждает Легошин со ссылкой на следователя. По его словам, в деле есть еще один фигурант — единственный учредитель «Мани Фанни» Павел Лосев. На прошлой неделе, 8 ноября, Пресненский районный суд рассматривал вопрос о домашнем аресте Лосева, следует из картотеки Пресненского районного суда. В пресс-службе суда на запрос РБК, отправлен ли он под домашний арест, не ответили.