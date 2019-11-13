Столичная полиция направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России. Доход от противоправной деятельности составил 20 млн рублей.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», — говорится в сообщении ведомства.

В результате расследования установлено, что фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью в период с октября 2016-го по февраль 2017 года.

«Соучастники, в числе которых бывшие сотрудники кредитно-финансовых учреждений столицы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований федерального закона Российской Федерации осуществляли незаконные банковские операции по «транзиту»,«обналичиванию» и инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в размере 5,5%», — сообщили в МВД РФ.

В результате своих действий обвиняемые извлекли незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

К уголовной ответственности привлечены семь граждан в возрасте от 30 до 40 лет. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела направлены в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.