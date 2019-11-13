Банк «Восточный» обратился в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и Evison Holdings Limited (структура Baring Vostok). Сумма требований составляет 8,8 млрд рублей, соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 13 ноября. Суть требований не уточняется.

6 ноября Арбитражный суд Амурской области назначил проведение судебно-оценочной экспертизы стоимости в рамках иска компании «Финвижн Холдингс» к банку «Восточный» о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии.

«Финвижн Холдингс» требует признать недействительным решение руководства «Восточного» о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью по 1 копейке за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску «Финвижн» наложил запрет на проведение допэмиссии акций «Восточного» на 5 млрд рублей.