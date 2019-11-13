Полиция задержала руководителей банка, подозреваемых в хищении более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального управления ФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в Ростовской области по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (речь идет о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере), установлено, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

При обысках, проведенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, были обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех лиц, причастных к совершению преступления, а также новых эпизодов противоправной деятельности.

Название банка и имена фигурантов уголовного дела в релизе МВД не приводятся, но указано, что «банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг».

По информации ряда СМИ, речь идет о бывших руководителях Донхлеббанка: в частности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Приводимые в сообщении правоохранителей детали действительно согласуются с данными о Донхлеббанке: он базировался в Ростове-на-Дону, вел деятельность в том числе в Санкт-Петербурге и был связан с петербургским строительным холдингом «Норманн».



Отзывая лицензию у кредитной организации 21 декабря прошлого года, ЦБ пояснял, что «ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику», а позже сообщал, что временная администрация Донхлеббанка в ходе обследования установила, что его бывшими должностными лицами предпринимались действия, направленные на хищение денежных средств со счетов клиентов, а также на вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность. Эта информация была передана правоохранителям.

В опубликованном в четверг, 14 ноября, материале «Коммерсанта» указаны имена фигурантов уголовного дела: речь идет об Игоре Яковлеве, занимавшем в свое время пост председателя правления Донхлеббанка, и о бывшем начальнике службы безопасности Викторе Балабко. Сделать вывод о причастности Балабко к хищениям позволила следствию одна из сделок: исследуя изъятые во время обысков документы, оперативники обнаружили, что на его счета несколькими траншами поступило около 67 млн рублей. Из документов следовало, что за эти деньги Балабко осенью 2018 года продал банку недвижимость в Ростове-на-Дону, стоимость которой оказалась завышена в десятки раз.

Обоих фигурантов дела этапировали в Ростов-на-Дону. Яковлев был отправлен в СИЗО, а Балабко — под домашний арест. По информации «Коммерсанта», последний уже дал признательные показания по инкриминированному эпизоду, а Яковлев утверждает, что выводом денег занимался по указанию основного акционера банка — владельца строительного холдинга «Норманн» Владимира Смирнова. Тот с июля этого года находится под стражей в одном из питерских СИЗО по другому делу: бизнесмена обвиняют в хищении в 2015—2017 годах 1,5 млрд рублей у дольщиков.

