Басманный суд Москвы арестовал по ходатайству следователей Следственного комитета России одного из бывших топ-менеджеров рухнувшего четыре года назад Русстройбанка Максима Белякова, стало известно газете «Коммерсант» . Он обвиняется в пособничестве в хищении средств кредитной организации ее бывшим председателем правления Андреем Струковым, который скрылся за границей и находится в международном розыске. Вместе с Беляковым в СИЗО был отправлен бизнесмен Захар Котов, через структуры которого, как считает следствие, выводились деньги.

Напомним, о заочном аресте Струкова сообщалось в ноябре 2018-го. По версии следствия, Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество Русстройбанка на сумму не менее 400 млн рублей «путем незаконной замены активов банка в виде дебиторской задолженности на авалированные данным кредитным учреждением векселя лжепредприятий, подконтрольных Струкову, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности». В результате предоставления необеспеченных активами векселей банку был причинен ущерб в особо крупном размере, сообщали в Следственном комитете.

Русстройбанк лишился лицензии 18 декабря 2015 года, а в феврале 2016-го Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банка банкротом.

Как указывает «Коммерсант», первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии у банка обратился сам предправления, написав заявление о хищении в одной из операционных касс почти 293 млн рублей. В возбуждении уголовного дела было отказано, хотя проверка, по некоторым данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор.

Позже представители Агентства по страхованию вкладов как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищения средств и покушения на это. После проверки было возбуждено дело о присвоении или растрате в особо крупном размере, его первым фигурантом стал Струков. С банкира взяли подписку о невыезде, но он скрылся за границу и, по некоторым данным, сейчас проживает в США.

Бывший глава Русстройбанка заочно арестован В связи с тем, что Андрей Струков скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.

Максим Беляков, по некоторым данным, в свое время работал в ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Струкова. Как стало известно «Коммерсанту», долгое время Беляков был свидетелем и исправно являлся по всем вызовам следователя, однако несколько дней назад был задержан. Ему инкриминировали пособничество в хищении средств. При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка Беляков работает советником гендиректора АНО «Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». По словам адвоката Белякова, тот вину не признает.

Захар Котов сейчас является заместителем гендиректора компании «Промсервистрейд», а в свое время руководил фирмой «Стройинвестхолдинг». По версии следствия, это одна из аффилированных с экс-руководством Русстройбанка компаний, через которую в 2012—2015 годах похищались деньги кредитного учреждения.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах отметили, что в дальнейшем может расшириться как круг обвиняемых, так и список статей Уголовного кодекса по делу о хищениях в Русстройбанке.

По данным газеты, претензии к Струкову есть также и у ростовских следователей в связи с крахом Южного Торгового Банка, совладельцем которого он являлся.

Центробанк летом 2016 года представил оценку, согласно которой Русстройбанк выдал не менее 13,5 млрд рублей невозвратных кредитов и авалировал векселя третьих лиц с неизвестной платежеспособностью на сумму не менее 4,3 млрд рублей без отражения принимаемых обязательств в отчетности. «Дыру» в балансе банка регулятор тогда оценил в 10,8 млрд рублей.



В мае 2018 года АСВ сообщило, что рассчитывает через суд взыскать с бывших контролирующих лиц Русстройбанка более 10 млрд рублей.

