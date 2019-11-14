В Волгоградской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с кредитами. На аферах с займами злоумышленникам удалось заработать более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

По имеющейся информации, организовала деятельность группы ранее судимая местная жительница, а затем привлекла к ней своих знакомых. Злоумышленники оформляли кредиты в размере от 1 млн до 3 млн рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе. В течение первых месяцев подозреваемые создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. По истечении двух-трех месяцев платежи в банки прекращались.

Установлено, что кредитные обязательства были оформлены более чем на 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 млн рублей. На похищенные денежные средства участники группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны лидер и активный участник организованной группы. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обысках по местам жительства и работы фигурантов изъяты кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.

Кроме того, устанавливается причастность к противоправной схеме еще порядка 14 человек. Следствие не исключает, что среди них могут быть банковские работники.

Предварительное расследование продолжается.