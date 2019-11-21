Банк России установил факт осуществления ООО «Борса Трейд» (ОГРН 1161832078605) брокерской деятельности без соответствующей лицензии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регулятора.

Компания через сайт в Интернете привлекала граждан «c целью осуществления интернет-трейдинга, предусматривающего совершение сделок на биржевых площадках, в частности на Московской бирже, через профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Сделки совершались на бирже от имени компании «Борса Трейд», однако фактически привлеченные клиенты-трейдеры действовали за счет собственных средств, в собственных интересах и на свой риск. Компания не несла потери при отрицательном результате по сделкам, а при положительном получала прибыль в виде комиссии. Таким образом, действия, совершаемые компанией и ее клиентами-трейдерами, по сути были идентичны действиям, совершаемым брокерами и их клиентами в рамках договоров о брокерском обслуживании, указывают в ЦБ.

В соответствии с частью 1 статьи 39 федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», брокерская деятельность осуществляется на основании специального разрешения — лицензии, выдаваемой Банком России. Согласно части 6 статьи 51, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая без лицензии, является незаконной.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18 июля 2019 года компания по заявлению ЦБ была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Борса Трейд» — без удовлетворения.



Во исполнение требований части 6 статьи 51 закона № 39-ФЗ в адрес компании направлено извещение о необходимости получения лицензии Банка России на осуществление брокерской деятельности.