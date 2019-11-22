Агентство по страхованию вкладов и финансовый управляющий Юрий Рожков обратились в суд США, добиваясь признания мошенническими нескольких операций с активами экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус, целью которых было избежать погашения задолженности перед кредиторами в рамках процедуры ее банкротства, передает РАПСИ.

В документе, поступившем в суд по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка (копия имеется в распоряжении РАПСИ), финансовый управляющий отметил, что обнаружил информацию, которая подтверждает, что имущество компаний, владеющих недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 15 млн долларов и рядом других активов, постепенно передавалось «обманным путем» в ведение фондов LM Trust и LAMAR, находящихся под управлением Ильи Быкова, «доверенного бухгалтера» Маркус.

Быков, как поясняется в документе, среди прочего якобы скрыл документы, свидетельствующие о том, что Маркус принадлежало имущество на сумму более 25 млн долларов в Англии, Франции и Латвии, а также в мае 2019 года через подконтрольную ему нью-йоркскую компанию в нарушение фидуциарных обязанностей получил более 5 млн долларов в дополнение к аналогичной сумме, переведенной ранее в LM Trust (4,1 млн долларов были заморожены по распоряжению суда 29 мая этого года).

Финансовый управляющий пояснил, что данные операции проводились с намерением не допустить обнаружения имущества Маркус и, соответственно, избежать возмещения ущерба.

АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Передаче в том числе подлежат средства на сумму свыше 4,2 млн долларов, которые поступили от продажи апартаментов Ларисы Маркус в жилом комплексе Albert Court в Лондоне.

У Внешпромбанка в январе 2016 года была отозвана лицензия, после чего кредитная организация по заявлению Центробанка РФ была признана банкротом. ЦБ сообщал, что в ходе работы временной администрации по управлению банком были выявлены операции, указывавшие на вывод из него активов, после чего у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров организации были проведены обыски.

Экс-президент обанкротившегося Внешпромбанка решением Арбитражного суда Москвы была признана банкротом в мае 2017 года. На днях срок реализации ее имущества был продлен на шесть месяцев.

Сама Маркус вместе с Екатериной Глушаковой, занимавшей должность вице-президента Внешпромбанка, была признана виновной в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере. Назначенный ей изначально срок лишения свободы был впоследствии уменьшен до 8,5 года.

В июне этого года Виктор Вормс, адвокат Маркус, направил в суд по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка уведомление о намерении обжаловать постановление о признании приоритета российской процедуры банкротства его доверительницы.

У нью-йоркского суда не было достаточной компетенции в отношении Маркус на момент вынесения постановления, что является свидетельством нарушения ее прав на справедливое разбирательство, говорилось в документе.



Нью-йоркский суд отклонил ходатайство Вормса, пояснив, что адвокату не удалось представить надлежащим образом какие-либо аргументы в его поддержку. При этом отмечалось, что адвокатом и его доверительницей неоднократно нарушались процессуальные аспекты судебного производства.

