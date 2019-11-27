Интернет-мошенники активизировались и собирают персональные данные на поддельных сайтах с акцией «Черная пятница», следует из сообщения Роскомнадзора.

«В преддверии международных акций «Черная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в Интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — говорится в сообщении ведомства.

По словам специалистов Роскомнадзора из управления по защите прав субъектов персональных данных, основной целью сбора таких данных (Ф. И. О., номера телефона, адреса почты, банковских реквизитов и пр.) является их последующее использование в качестве «спамерских» баз данных и для кражи данных банковских карт.

Роскомнадзор советует пользователям придерживаться ряда правил во избежание утечки их личных данных.

Во-первых, необходимо проверять оригинальность домена известного интернет-магазина. Как правило, мошенники регистрируют похожие на настоящий сайт домены, чтобы ввести покупателя в заблуждение, и используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.

В России начинается масштабная распродажа По данным АКИТ, 17,4 млрд рублей заработали ретейлеры на онлайн-заказах в «Черную пятницу» в 2018 году.

Важно проверять наличие SSL-сертификата. На страницах с вводом и передачей личной информации пользователей сайты применяют шифрование https://. Если адрес сайта банка или авиакомпании начинается с http://, это повод усомниться в оригинальности страницы.

Имеет смысл обращать внимание на особенности структуры страниц, отличающие их от оригинального сайта, и на подозрительные платежные формы. «Посмотрите на наличие ссылок на странице. Если при клике на них вы переходите на страницу с ошибкой или на страницы, которые не похожи на оригинальный ресурс, значит, вы попали на фишинговый сайт», — комментируют в Роскомнадзоре.



Также следует проверять сайт на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Согласно российскому законодательству, при сборе и обработке личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь.