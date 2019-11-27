Число фишинговых угроз, связанных с «черной пятницей», с 18 по 24 ноября выросло почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Так, зафиксировано почти в два раза больше мошеннических ресурсов, на которых упоминалась «черная пятница».

Также в России увеличилась доля фишинговых атак, мишенями которых стали интернет-магазины. Злоумышленники на прошлой неделе пытались атаковать российские онлайн-магазины в среднем в каждом 11-м случае. При этом две недели назад на секцию электронной торговли в Рунете была направлена приблизительно каждая 20-я фишинговая атака.

Как показывает опыт предыдущих лет, процентная доля фишинговых атак, в частности на финансовый сектор, по сравнению со всеми остальными атаками в IV квартале примерно на 12% выше, чем такой же показатель в другое время года, говорят эксперты «Лаборатории Касперского».