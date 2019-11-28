Ответственность за незаконную деятельность в кредитных потребительских кооперативах и ломбардах нужно усилить. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, рассказав, что за девять месяцев этого года ЦБ выявил более 1,5 тыс. нелегальных кредиторов.

Он напомнил о внедряемых мерах для наведения порядка на рынке ломбардов и кредитной кооперации, в частности о главных целях принятого Госдумой в ноябре в первом чтении законопроекта о работе организаций этой сферы.

«Будет регламентирована процедура допуска ломбардов на рынок: статус ломбарда будут иметь только организации, включенные в государственный реестр, который ведет Банк России, по аналогии с правилами для микрофинансовых организаций. Цель — навести порядок на рынке ломбардов, пресечь серые и нелегальные практики кредитования под залог имущества. Ведь сейчас, по сути, ломбардами являются все организации, имеющие соответствующий код деятельности в ЕГРЮЛ и слово «ломбард» в названии. Изменения в законодательстве позволят четко определить периметр рынка ломбардов, предъявлять к ним требования, в том числе к деловой репутации владельцев и руководителей, определить разрешенные для ломбардов виды деятельности, например выступать банковским платежным агентом. Кроме того, будет введен запрет для ломбардов привлекать средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме учредителей самого ломбарда, — тоже по аналогии с микрокредитными компаниями», — рассказал Чистюхин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении максимального займа в ломбардах Также в первом чтении принят второй законопроект, который устанавливает госпошлину за внесение сведений о юрлице в реестр ломбардов.

В ЦБ рассчитывают, что новый порядок начнет действовать с 2020 года. Но при этом будет переходный период в один год: в этот период действующие ломбарды смогут продолжать работу и параллельно подавать документы для внесения в реестр.

Что касается кредитных кооперативов и сельскохозяйственных кредитных кооперативов, то для них не предполагается кардинальных изменений, уточнил Чистюхин. «Основное изменение — тот же законопроект предполагает в большей степени задействовать нормы кооперативного управления, которые раньше просто декларировались, а на практике обходились недобросовестными руководителями кооперативов. В результате пайщики теряли контроль за кооперативом, начинались злоупотребления со стороны руководства кооперативов и в ряде случаев — вывод ими сбережений пайщиков. Принятие закона создаст условия для реального вовлечения членов кооперативов в управление и позволит минимизировать риски создания финансовых пирамид в форме кредитных кооперативов», — разъяснил представитель ЦБ.

В числе прочего он констатировал наличие случаев, «когда под видом КПК или ломбарда выступает нелегальный кредитор, маскирующийся под КПК или ломбард». По данным Чистюхина, за девять месяцев этого года ЦБ выявил более 1,5 тыс. нелегальных кредиторов, за весь прошлый год — около 2,3 тыс. По всем таким случаям направляются материалы в правоохранительные органы.



В ответ на вопрос о том, достаточна ли сейчас ответственность за незаконную деятельность в сфере КПК и ломбардов, он сказал, что «ответственность нужно усиливать». «Сейчас профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации при поддержке Минфина и Банка России разработаны законопроекты, которые в четыре раза повышают административные штрафы за нелегальное кредитование и вводят уголовную ответственность для лиц, которые уже неоднократно совершали такие правонарушения», — уточнил Чистюхин.

