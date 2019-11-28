О том, что 40% всех кибератак в России приходится на московские организации, сообщил директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков в рамках экспертной встречи «Кибербезопасность столицы: кадры, нормы, технологии», передает корреспондент РБК. Речь идет и о госсекторе, и о бизнесе, включая банки и корпоративные сети промышленных компаний. Но какие конкретно организации, он не уточнил.

«На Москву приходится 40% всех атак, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Также в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников», — пояснил Дрюков.

При этом число кибератак продолжает расти. «Если за период с января 2018 года по январь 2019-го оно превысило 765 тысяч, то с октября 2018-го по октябрь 2019-го — уже более 995 тысяч», — отметил он. В Москве и Московской области за прошлый год было зафиксировано 285 тыс. кибератак, а с октября 2018-го по октябрь 2019-го — 371 тыс. инцидентов. По прогнозу Владимира Дрюкова, всего за 2019 год на российские организации будет произведено более 1 млн сложных компьютерных атак, из них около 40% — на инфраструктуру московских организаций.

В частности, во время проведения выборов мэра Москвы в 2018 году Solar JSOC зафиксировал более 200 различных попыток информационных воздействий на инфраструктуру выборов, в 2019-м — более 80. «Все атаки были отражены», — сказал Дрюков.