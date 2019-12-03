Бывший сотрудник судостроительной Privinvest Group Джин Бустани признан невиновным в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела об афере с продажей долговых обязательств Мозамбика на 2 млрд долларов. Такое решение приняло жюри присяжных федерального суда в Бруклине, сообщил представитель прокуратуры, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Вердикт присяжных полностью оправдывает Бустани и доказывает, что никаких нарушений с судостроительными проектами в Мозамбике не было, заявил представитель Privinvest. Он отметил, что из-за действий США бывший сотрудник компании почти год провел в тюрьме.

Бустани задержали в Доминикане в январе и в том же месяце выдали США, где он был арестован. Тогда же в Лондоне по запросу США арестовали трех экс-банкиров Credit Suisse, однако всех, по данным Reuters, отпустили под залог.

В США Бустани, еще одного работника Privinvest, трех менеджеров Credit Suisse AG, а также трех представителей властей Мозамбика обвинили в сговоре и коррупции.

В 2013—2014 годах власти Мозамбика заняли у Credit Suisse, ВТБ и BNP средства для покупки систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. Деньги получили мозамбикские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также фонд Mozambique Asset Management. Сделкой руководил министр финансов Мануэль Чанг. По версии следствия, он скрыл информацию о кредитах, когда уходил в отставку в 2015 году.

Международный валютный фонд узнал о долге Мозамбика в 2016 году, тогда же власти объявили о дефолте: новый министр финансов Адриану Малейне сообщил, что страна не смогла провести первый платеж на 535 млн долларов по долгу перед ВТБ.

В том же году в США возбудили уголовное дело в отношении Чанга в связи с мошеннической схемой, в результате которой были похищены выделенные на суда средства.

В ноябре 2017 года WSJ писала, что Минюст США и ФБР начали расследование в отношении ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о долговых обязательствах Мозамбика.

Агентство Reuters со ссылкой на документы и неназванных африканских банкиров сообщало, что ВТБ получил «многократно завышенную» плату за кредит Мозамбику — 35 млн долларов, или 6,5% от суммы кредита, тогда как отраслевой стандарт для таких сделок составляет 1%. «Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней трансакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — заявили тогда в пресс-службе ВТБ.