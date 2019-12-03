До 70% угоняемых в России транспортных средств уходят на восток: в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Поэтому страховщики этих стран планируют присоединиться к трансграничному соглашению о взаимодействии в сфере предотвращения страхового мошенничества. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов на международной конференции «Барьер-2019».

«В феврале 2019 года ВСС, ассоциации страховщиков Белоруссии и Казахстана подписали меморандум о трансграничном сотрудничестве в сфере предотвращения страхового мошенничества, — сказал он. — Осенью готовность присоединиться к этому меморандуму высказали другие страны, в первую очередь Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Армения и Азербайджан».

Поскольку трансграничное мошенничество происходит в первую очередь в сфере автострахования, документ предусматривает обмен информацией в этой сфере между страховыми сообществами стран. А также в других видах страхования — жизни, имущества и ответственности. Но, по словам Ефремова, взаимодействие пока происходит в ручном режиме, потому что у государств отличаются подходы к вопросам хранения персональных данных, создания информационных баз данных и обмена информацией, и предстоит большая работа, чтобы сделать взаимодействие законным и оперативным.