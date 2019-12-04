Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей — мужчины и женщины, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 32 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



В суде установлено, что в 2014 году сообщники осужденных, действуя по договоренности в составе организованной группы, создали в Интернете сайт, принадлежащий вымышленной компании. На данном ресурсе фигуранты запустили рекламу о привлечении денежных средств граждан в доверительное управление под высокие проценты для мнимого участия в торгах на электронных площадках.



«Злоумышленники, которые являлись участниками организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями в целях создания видимости финансовой стабильности компании выплатили нескольким гражданам денежные средства за счет взносов других клиентов. Действуя по такой схеме, путем обмана и злоупотребления доверием, они похитили у остальных клиентов денежные средства на сумму свыше 32 млн рублей», — поясняет ведомство.

По делу потерпевшими заявлены гражданские иски, которые рассмотрены и удовлетворены.

«Обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.



Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, женщине — в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Другие участники организованной группы осуждены судом ранее, им назначено наказание в виде лишения свободы.

