В Москве полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Оперативниками уголовного розыска управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как уточняется, в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропало около 8 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.

«Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо. Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств пенсионера до конца не смогла по независящим от нее причинам», — сообщила Волк.

При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража» соответственно. — Прим. Банки.ру). Подозреваемые отправлены под домашний арест. Предварительное расследование продолжается.

Сама подозреваемая в ответ на вопросы правоохранителей (видео с частью допроса выложено вместе с сообщением МВД ) указала, что использовала служебное положение в корыстных целях — «перевешивала счета на других людей», используя доступ в базу данных. «Перевешивала одна, деньги переводила не я», — сказала женщина. «Перевешивала на счета третьих лиц, которые мне предоставляли неизвестные мне лица», — ответила она на один из уточняющих вопросов. Она дала понять, что речь шла о счетах, с которых давно не снимались деньги.

«Я не переводила деньги на другие счета, — подчеркнула задержанная, — а пользовалась тем, что можно делать перепривязку счета на другого человека». По ее словам, этот другой человек «приходил в банк или мобильный банк и переводил на свой счет уже, который он открыл», и потом эти деньги обналичивались.

Женщина призналась, что обмануты оказались несколько человек, но затруднилась назвать точное число: «Там пока еще… не описано — я не знаю точно». Сумму ущерба она тоже, по ее словам, не знает. Вину подозреваемая признала. В ходе допроса также выяснилось, что судимостей у нее нет.

Второй подозреваемый (судя по внешнему виду — достаточно юного возраста) в ответ на вопрос о причинах задержания упомянул «мошенничество в особо крупных размерах», а о сути действий сообщил: «Продавали информацию о состоянии счета клиента». Источником этой информации он назвал «человека, который мог предоставить ее». Вину молодой человек тоже признал.



Название банка, в котором работала подозреваемая, в опубликованных материалах МВД не фигурирует.

