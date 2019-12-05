Центробанк установил факты манипулирования рынками валютных инструментов «доллар/рубль» и «евро/рубль» со стороны физлица, действовавшего от имени ВЭБа, и компании-нерезидента, следует из сообщения регулятора.

«Банк России установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM («доллар/рубль» расчетами «завтра» и «евро/рубль» расчетами «завтра». — Прим. Банки.ру) в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года, осуществлявшееся Бычковым Николаем Владимировичем и юридическим лицом — нерезидентом Fengda Trading Ltd. Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Бычков Н. В. систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом — компанией Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению на протяжении рассматриваемого периода по идентичной схеме», — указывает пресс-служба ЦБ.

Как поясняется, компанией Fengda Trading совершалась покупка или необеспеченная продажа определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялись одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков, действуя от имени ВЭБа, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям в ценах иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью.

Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами; таким образом, действия указанных лиц классифицируются как манипулирование рынком, подчеркивают в Центробанке.

В результате совершения более чем 50 серий сделок по указанной схеме компания Fengda Trading получила доход в размере свыше 49 млн рублей.

Банк России направил Бычкову и Fengda Trading предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки также переданы в правоохранительные органы.



Днем ранее ЦБ сообщил об установленных фактах манипулирования на рынке паев .