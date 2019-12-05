Столичная полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в реализации поддельных страховых полисов каско. Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает 5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, участники которого подозреваются в распространении на территории Москвы и Московской области фиктивных страховых полисов каско», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, криминальная организация состояла из структурных подразделений, роли участников были четко распределены. С целью конспирации «кол-центр» базировался в городе Симферополе Республики Крым. Сообщники общались посредством мессенджеров и электронной почты. Передача информации была защищена шифрованием. Кроме того, они использовали специальные компьютерные программы.

Фигуранты, действуя от имени одной из столичных компаний и имея доступ к клиентской базе данных, осуществляли звонки гражданам, заинтересованным в страховании автотранспортных средств, а затем изготавливали и продавали им под видом подлинных поддельные страховые полисы каско.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО в период с апреля 2018-го по август 2019 года задержали девять участников, а также двоих предполагаемых организаторов преступного сообщества.



В рамках ранее возбужденных уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, проведены обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъяты поддельные бланки страховых компаний, компьютерная и оргтехника, мобильные устройства, банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также обнаружены списки лиц, пострадавших от действий организации, черновые записи и флеш-носители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.