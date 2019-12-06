Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество, денежные счета и недвижимость, принадлежащие бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, признавшему вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Общая сумма арестованного составляет порядка 70 млн рублей.

«Басманный суд наложил арест на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, а также на банковские счета Иванова и его близких родственников для обеспечительных мер в рамках уголовного дела о получении взятки. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей», — сказал собеседник.

По его словам, суд также арестовал имущество второго фигуранта дела, директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина — предполагаемого посредника в даче взятки бывшему замглавы ПФР.