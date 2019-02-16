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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 16:08 Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви РИА Новости 2460 6
- 10:20 Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне РИА Новости 1942 1
- 10:00 Лучшее за неделю на Банки.ру: приставы притесняют коллекторов, мошенники наживаются на людской жадности Banki.ru 3165
- 22:40 Дело против топ-менеджеров Baring Vostok. Главное Banki.ru 13386 18
- 20:00 15 февраля. Главное за минуту: топ-менеджеров Baring Vostok подозревают в хищении, укрепление рубля откладывается Banki.ru 4278
- 09:19 Банки развивают некредитный бизнес Коммерсант 5892 9
- 09:16 Эксперты усомнились в укреплении рубля в 2019 году РБК 5033 1
- 08:42 ЦБ отозвал лицензию у НКО «АРБ-Инкасс» Banki.ru 3498
- 08:13 СМИ: банк «Возрождение» меняет владельца Коммерсант 8978 7
- 20:00 14 февраля. Главное за минуту: банки получат поддержку в случае новых санкций, назван самый бедный регион России Banki.ru 4766
- 10:37 В ЦБ оценили возможный эффект от будущих санкций в отношении России ТАСС 9172 7
- 10:21 Кабмин допускает возможность господдержки банков в случае новых санкций ТАСС 50628 2
- 09:18 Компании заплатят за данные о гражданах Ведомости 2982
- 08:56 Дело о крупном хищении из М Банка завершено Коммерсант 3906 1
- 08:37 Банки смогут регистрировать самозанятых Известия 2921 1
- 08:19 Коллекторы нашли способ экономить на судебном взыскании Коммерсант 9500 8
- 20:00 13 февраля. Главное за минуту: нового повышения пенсионного возраста пока не будет, средняя ставка по вкладам снизилась Banki.ru 9540 3
- 15:48 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам неожиданно снизилась Banki.ru 25190 4
- 09:21 Орешкин: повышение пенсионного возраста не предусмотрено до 2036 года Banki.ru 9585 40
- 09:02 Сбербанк помог поймать грабивших банкоматы молдавских преступников РИА Новости 7501
- 08:36 ФНС требует от страховщиков миллиарды рублей Ведомости 8523
- 08:09 Верховный суд рекомендовал перепроверить продажу банка «Пойдем!» Коммерсант 2549
- 20:00 12 февраля. Главное за минуту: маленькие банки страдают от больших взносов в АСВ, власти объяснили падение доходов россиян Banki.ru 5786
- 09:24 Созданием спецсети для МВД и Росгвардии готовы заняться «Ростелеком» и Tele2 Коммерсант 2742 4
- 08:57 Банки не будут забирать залоги и взыскивать долги с компании «ЮТэйр» Ведомости 3113
- 08:39 СМИ: почти 150 банков оказались на грани банкротства Известия 38351 9
- 08:21 Экономия на безопасности небольших банков грозит крупным Коммерсант 3099
- 20:00 11 февраля. Главное за минуту: банкиры ищут лекарство от «зарплатного рабства», «ВЭБ.РФ» заманивает инвесторов в Россию Banki.ru 4325 2
- 16:08 «РЕСО-Гарантия» приобрела российский страховой бизнес группы ERGO в сегменте non-life Banki.ru 2074
- 09:33 «ВЭБ.РФ» придумал новые способы привлечь инвесторов в Россию Ведомости 3024
- 09:06 Экс-совладелец Стелла-Банка подозревается в многомиллиардных хищениях еще из трех банков Коммерсант 6908 1
- 08:39 Банкиры предложили рецепт от зарплатного рабства Известия 9042 16
- 08:17 Фальшивые банковские сайты в рекламе Google обеспокоили полицию Коммерсант 2446
- 21:33 Гран-при на церемонии «Банк года» получил Почта Банк Banki.ru 24685 17
- 21:27 Братья Хотимские получили премию «Банк года» в номинации «Банкир года» Banki.ru 12115 3
- 21:26 Премию «Банк года» в номинации «Лучшая страховая компания» получил «СОГАЗ» Banki.ru 6914
- 21:23 «Тинькофф» собрал награды в четырех номинациях «Банка года» Banki.ru 9431 26
- 20:00 8 февраля. Главное за минуту: ЦБ не стал менять ключевую ставку, в Москве проходит церемония «Банк года» Banki.ru 4899
- 13:30 Банк России оставил ключевую ставку без изменений Banki.ru 6225 27
- 11:47 ЦБ: реальное укрепление рубля в январе составило 0,5% Banki.ru 3078 4
- 09:26 Топ-менеджеры Сбербанка пройдут тестирование на реакцию в стрессовых ситуациях ТАСС 5433 9
- 09:05 Греф: доллару еще долго не будет альтернативы Banki.ru 11951 10
- 08:22 Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах РБК 11790 30
- 20:00 7 февраля. Главное за минуту: россиянам предложат новый вид пенсии, а предпенсионерам — новую профессию Banki.ru 60249 7
- 10:40 Сбербанк получил в январе 73,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ Banki.ru 1896
- 09:14 Предпенсионерам предложат сменить специальность Известия 12781 22
- 08:45 Платежи с помощью смартфонов вытесняют банковский пластик Известия 7341 101
- 08:15 Раскрыта схема хищения из банка «Советский» 2 млрд рублей Коммерсант 7937 4
- 20:00 6 февраля. Главное за минуту: инфляция получила пятерку, в Кремле назвали виновных в колебаниях курса рубля Banki.ru 6746 2
- 12:30 МТС Банк запустил горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 1461 1
- 09:58 Гаджеты не смогут попасть на рынок РФ без предустановленного софта Коммерсант 6868 34
- 08:21 Сбор биометрических данных могут ввести в МФЦ Известия 3745 20
- 08:01 Обзор Банки.ру: ЦБ не начнет год с повышения ключевой ставки Banki.ru 5470 7