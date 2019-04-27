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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 10:00 Лучшее за неделю: 13 «шокирующих» фактов об экономике РФ и опасно ли хранить сбережения в долларах Banki.ru 10314
- 20:00 26 апреля. Главное за минуту: ЦБ сохранил ключевую ставку и забрал еще одну лицензию Banki.ru 7019
- 17:15 АСВ и Банки.ру запустили площадку для независимого общения кредиторов «Югры» Banki.ru 2700 3
- 13:30 Центробанк оставил ключевую ставку без изменений Banki.ru 4062 14
- 08:28 Убыточный МИнБанк остановил отток средств Коммерсант 6555 4
- 08:18 Компаний, не возвращающих валюту в Россию, может стать больше Известия 2440 3
- 08:12 Холдинвестбанк лишился лицензии Banki.ru 4499 3
- 08:08 Эксперты предупреждают о рисках мошенничества при увеличении лимита бесконтактных платежей Коммерсант 2589
- 20:08 Руководство МФК «Мани Фанни Онлайн» прокомментировало проблемы с выплатами инвесторам Banki.ru 4020 23
- 20:00 25 апреля. Главное за минуту: власти рассмотрят увеличение страховки по вкладам, бедных будут считать по-старому Banki.ru 6765
- 16:10 Крупнейшие операторы электронных денег подписали меморандум по неактивным кошелькам Banki.ru 3899 15
- 11:46 Росстат не будет переходить на новую методику расчета бедности ТАСС 2204 7
- 09:11 ОКБ: в I квартале россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей Banki.ru 2194
- 08:36 МВД предложило исключить из Уголовного кодекса статьи о преднамеренном банкротстве ТАСС 3565 19
- 08:08 ФТС подготовила новые меры регулирования интернет-торговли Коммерсант 2609 1
- 20:00 24 апреля. Главное за минуту: названа сверхзадача для российской экономики, финансовые пирамиды вернулись в офисы Banki.ru 4679 1
- 19:00 Инвесторы МФК «Мани Фанни Онлайн» жалуются на невыплату денег Banki.ru 4053 8
- 16:15 Путин назвал сверхзадачу для экономики России РИА Новости 6218 60
- 15:56 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,54% Banki.ru 4220
- 09:20 В ЦБ рассказали об особенностях работы финансовых пирамид в начале 2019 года Banki.ru 14032 2
- 09:00 Росбанк предлагает посетителям Банки.ру вклад на специальных условиях Banki.ru 9335
- 08:12 СМИ: банковские клиенты жалуются на узнаваемость их автоинформатором Коммерсант 5187 2
- 08:01 Мягкая риторика без снижения: аналитики уверены в сохранении ключевой ставки ЦБ Banki.ru 2791 3
- 20:00 23 апреля. Главное за минуту: более 100 тыс. россиян признаны банкротами, биржевой курс евро обновил минимум года Banki.ru 5841
- 09:29 Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» ТАСС 6390 13
- 08:59 Счетная палата нашла бюджетные нарушения более чем на 770 млрд рублей за 2018 год Banki.ru 3011
- 08:17 Частные компании догнали ВЭБ по доходности управления пенсионными накоплениями Коммерсант 2796 7
- 08:08 СМП Банк и Мособлбанк прекращают публиковать отчетность по МСФО Коммерсант 7978 19
- 20:00 22 апреля. Главное за минуту: какую зарплату хотят россияне, сколько получат жертвы финансовых пирамид Banki.ru 4809
- 09:18 В Роструде рассказали, на какую зарплату претендуют жители регионов России ТАСС 18382 16
- 08:42 Суд отправил двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» под домашний арест РБК 4074 1
- 08:20 СМИ: ЦБ предупредил банки о рисках разрыва отношений с IT-контрагентами Коммерсант 4921
- 08:08 У клиентов присоединенных к «Открытию» банков списали комиссию за «спящие» счета Коммерсант 31406 43
- 10:00 Лучшее за неделю: в России хотят отменить НДФЛ для бедных, страховые мошенники дозвонились до автовладельцев Banki.ru 8150
- 20:00 19 апреля. Главное за минуту: названы шокирующие проблемы российской экономики, задержан бывший собственник «Югры» Banki.ru 10957
- 17:11 Доход главы Центробанка в 2018 году превысил 34 млн рублей Banki.ru 6234 27
- 13:23 Президентом — председателем правления Росгосстрах Банка назначен Алексей Токарев Banki.ru 5129
- 12:05 Задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин Banki.ru 7882 17
- 08:56 Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России РИА Новости 49794 45
- 08:32 Власти Китая требуют от своих банков качественно обслуживать клиентов из РФ Прайм 3363 6
- 08:08 СМИ: банки устанавливают лимиты переводов по СБП ниже допустимого уровня Коммерсант 3741 2
- 21:00 Разбор Банки.ру: что означает возможное ужесточение требований по валютным депозитам? Banki.ru 15769 6
- 20:00 18 апреля. Главное за минуту: базовая доходность вкладов снизилась, ЦБ обеспокоен ростом объема валютных депозитов Banki.ru 7907
- 12:53 Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на май Banki.ru 21617 3
- 10:05 ЦБ намерен ужесточить требования к валютным вкладам Banki.ru 35278 28
- 08:45 МЭР: средняя зарплата через шесть лет достигнет 63,4 тыс. рублей Известия 4588 22
- 08:37 Кабмин отправил на доработку проект поправок об ужесточении правил продажи сим-карт РБК 2020 3
- 08:26 ЦБ и компании соберут данные каждого застрахованного Коммерсант 2777 3
- 20:00 17 апреля. Главное за минуту: в России появились два новых миллиардера и исчез еще один банк Banki.ru 7418 3
- 09:05 Банки.ру и Газпромбанк запустили специальное предложение по вкладу «Сбережения+» Banki.ru 17225
- 08:59 ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора Banki.ru 4239 2
- 08:50 ЦБ лишил лицензии Тройка-Д Банк Banki.ru 11381 19
- 08:26 МЭР спрогнозировало рост пенсий россиян на 9,5% к 2024 году Известия 4093 4