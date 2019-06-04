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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 10:19 Банки опасаются сбоев в Системе быстрых платежей Коммерсант 2609 13
- 09:26 Центробанк планирует ввести паспорта финансовых продуктов Ведомости 3448
- 09:16 СМИ: ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» РБК 2897 16
- 09:01 Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества Коммерсант 2085 2
- 08:27 ФАС проверяет причины одновременного повышения тарифов тремя лидерами рынка ОСАГО Известия 1754
- 20:00 3 июня. Главное за минуту: ставки по вкладам на минимуме с ноября, названы умирающие профессии Banki.ru 6088 1
- 16:26 Обязательные нормативы ЦБ в апреле нарушали 16 банков РФ Прайм 8834 1
- 16:02 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 7,37% Banki.ru 2626
- 11:25 Металлинвестбанк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Удачный» с повышенной ставкой Banki.ru 3238
- 09:28 В Минтруде рассказали о планах по цифровизации социальных услуг Коммерсант 2164 1
- 08:59 Исследование: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат Известия 2655 4
- 08:35 ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц Коммерсант 7705 11
- 00:01 Эксперты: существенный рост иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит маловероятным Banki.ru 5801 6
- 10:15 Банки начинают брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей Banki.ru 10383 12
- 10:00 Лучшее за неделю: когда начнется обвал на фондовом рынке и где стало выгоднее отдыхать Banki.ru 15020 4
- 00:01 Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в июне Banki.ru 8957 6
- 18:49 ЦБ с 1 июля повысит нормативы обязательных резервов по валютным вкладам Banki.ru 4665 11
- 14:13 В России запускается процедура разрешения споров клиентов со страховщиками через финомбудсмена Banki.ru 2622 6
- 13:30 Росбанк улучшил условия по вкладу на специальных условиях для посетителей Банки.ру Banki.ru 5547
- 09:30 Росстат будет считать траты туристов Известия 2776 7
- 09:11 Названы самые высокооплачиваемые профессии в социальной сфере в Москве RT 4091 14
- 08:47 Минфин запустит масштабную рекламу «народных» ОФЗ Ведомости 5209 30
- 08:02 ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк Banki.ru 5124 6
- 20:00 30 мая. Главное за минуту: большинство россиян живет без сбережений, названы популярные способы поиска работы Banki.ru 3225 1
- 18:00 Центробанк назвал основные уязвимые места финансовой системы РФ Banki.ru 2771 2
- 09:20 Гражданам могут дать право получать негосударственную пенсию по старому пенсионному возрасту Известия 3746 6
- 08:41 Соучастник убийства зампреда ЦБ Козлова арестован по делу о выводе средств из банка «Резерв» РБК 4196 4
- 08:08 ОНФ: уровень закредитованности российских семей в некоторых регионах превысил 50% РИА Новости 2246 3
- 19:30 OFFICEPARTY с Хоум Кредит Банком состоялась в Банки.ру Banki.ru 3449 3
- 08:48 Банки начали заменять СМС для клиентов push-уведомлениями РБК 5911 17
- 08:18 Операторы отказались предоставлять данные для борьбы с подменой номеров банков Коммерсант 4107 3
- 08:08 В России могут ввести субсидию для многодетных отцов Известия 12402 14
- 20:00 28 мая. Главное за минуту: четверть россиян экономит на еде, ЦБ подсчитал мелочь в копилках Banki.ru 4325 2
- 08:58 ЦБ: около 10 млрд монет находятся в копилках у россиян Российская газета 6259 28
- 08:39 ВТБ намерен провести цифровую трансформацию Ведомости 7156 11
- 08:23 В России изменились правила обязательного медицинского страхования РИА Новости 9293 20
- 08:08 СМИ: Сбербанк оценил свое подключение к Системе быстрых платежей Коммерсант 4900 11
- 20:00 27 мая. Главное за минуту: города-миллионники догонят Москву в XXII веке, ставки по вкладам продолжают снижаться Banki.ru 4338
- 16:01 ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на июнь Banki.ru 22704 1
- 09:31 Россияне ради ипотеки стали чаще заключать брачные договоры Российская газета 6522 17
- 09:05 Эксперты: вероятность рецессии в России снизилась Известия 2989 13
- 08:24 Уход за пожилыми могут сделать государственной страховой услугой Коммерсант 4735 10
- 08:14 Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет РБК 12390 11
- 10:00 Лучшее за неделю: зарплаты проиграли инфляции, выдача ипотеки замедлилась Banki.ru 7749
- 19:45 Сандип Шарма назначен директором департамента развития цифровых продуктов и сервисов Банки.ру Banki.ru 3304
- 17:09 Группа «Тинькофф» закрывает сервис «Тинькофф Ипотека» Banki.ru 18027 14
- 12:22 ЦБ: прибыль банковского сектора РФ за январь — апрель достигла 750 млрд рублей Banki.ru 2039
- 11:17 Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 25 мая Banki.ru 17784 1
- 09:00 На Банки.ру доступны особые условия инвестиционного продукта БКС на базе акций Сбербанка Banki.ru 3050
- 08:18 Ретейлеры: из-за ставок на эквайринг товары могут подорожать Известия 4201 18
- 08:08 Сбербанк обсуждает с ЦБ участие в Системе быстрых платежей Коммерсант 3456 7
- 20:00 23 мая. Главное за минуту: ЦБ не будет запрещать микрозаймы, «зарплатное рабство» не волнует россиян Banki.ru 4918
- 11:06 Председателем правления Модульбанка стал один из его основателей Олег Лагута Banki.ru 2973
- 09:09 Набиуллина: предъявляемые России обвинения в манипулировании валютным курсом безосновательны Известия 5312 27
- 08:28 Опрос: большинство россиян не волнует проблема «зарплатного рабства» Коммерсант 4661 25