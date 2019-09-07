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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 10:00 Лучшее за неделю: 50 подписок при смене оператора и спасет ли криптовалюта наши деньги в кризис Banki.ru 2519
- 13:30 ЦБ третий раз подряд снизил ключевую ставку Banki.ru 7680 13
- 10:50 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам не изменилась Banki.ru 3900 2
- 09:04 Путин допустил повышение стоимости жилья ТАСС 12320 26
- 08:48 Банки сократили лимиты по кредитным картам Banki.ru 7276
- 08:28 Почти половина вкладов в рухнувших банках принадлежала пенсионерам Banki.ru 12598 12
- 08:18 Власти планируют обязать банки обслуживать граждан с помощью ЕБС Banki.ru 2803 13
- 20:00 5 сентября. Главное за минуту Banki.ru 3357
- 08:48 Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Banki.ru 2431 7
- 08:39 Переводы в Системе быстрых платежей по номеру телефона могут распространить на ЕАЭС Banki.ru 1355
- 08:18 «Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки по изображению лица Banki.ru 2722 7
- 08:05 Греф: Сбербанк стал значительно больше платить своим сотрудникам ТАСС 11673 11
- 20:00 4 сентября. Главное за минуту Banki.ru 4809
- 08:46 Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе ТАСС 16365 22
- 08:29 Глава «Открытия» ожидает снижения ставок депозитов Прайм 6518 11
- 08:08 В ЦБ рассказали о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях Banki.ru 4013 8
- 00:01 В прогнозах едины: аналитики ожидают очередного снижения ключевой ставки Banki.ru 6627 4
- 20:00 3 сентября. Главное за минуту Banki.ru 2943
- 12:43 Тинькофф Банк предлагает особые условия по карте Tinkoff Black для посетителей Банки.ру Banki.ru 17521
- 09:31 Денежные запасы государства показали рекордный рост Banki.ru 6285 12
- 08:38 В Минфине оценили прозрачность госзакупок Banki.ru 3641 3
- 08:18 Эксперты Fitch предупредили о риске потери бюджетом 500 млрд рублей Banki.ru 3531 2
- 08:08 Российские компании могут выплатить рекордные дивиденды Banki.ru 6168 1
- 20:00 2 сентября. Главное за минуту Banki.ru 5528 1
- 09:19 Банки отчитаются о мошенничествах с цифровыми подписями Banki.ru 2575 2
- 08:51 Альфа-Банк взыскивает долг своего заемщика на 9,5 млрд рублей с консультанта Banki.ru 10465 3
- 08:28 ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру Banki.ru 2014 3
- 08:08 ПФР предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий Banki.ru 11386 13
- 00:01 Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в сентябре Banki.ru 10333 1
- 10:00 Лучшее за неделю: можно ли переписать кредитную историю и как потратить ФНБ Banki.ru 11498
- 16:20 ЦБ объединит два новоприобретенных банка Banki.ru 9755 4
- 15:19 Центробанк определил тарифы при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей Banki.ru 3829 3
- 09:00 Банки.ру: рейтинг автокредитных банков по итогам первого полугодия 2019 года Banki.ru 3412 4
- 08:28 Запасы золота в банках достигли двухлетнего максимума Banki.ru 2086 1
- 08:18 Запуск маркетплейса ЦБ откладывается на начало 2020 года Banki.ru 2323 1
- 08:08 Заемщики смогут выкупать долги по кредитам с дисконтом Banki.ru 11719 29
- 20:00 29 августа. Главное за минуту: сколько банков могут лишиться лицензий за год, каков объем теневой экономики РФ Banki.ru 4621
- 09:01 Теневого владельца девяти банков осудили за кражу у вкладчиков 37 млрд рублей Banki.ru 8613 9
- 08:38 В России официально трудоустроены 40% граждан предпенсионного возраста Banki.ru 3178 8
- 08:28 Росстат измерил ненаблюдаемую экономику России Banki.ru 2596 11
- 08:08 Эксперты оценили экономию банков от отмены СМС-уведомлений Banki.ru 5142 14
- 20:00 28 августа. Главное за минуту: россияне задолжали полтриллиона рублей за услуги ЖКХ, названы самые богатые семьи страны Banki.ru 3395
- 16:30 ЦБ стал собственником Вокбанка Banki.ru 3911
- 08:48 Пенсионные фонды проверяют на наличие злоупотреблений при переводе накоплений Banki.ru 3478 14
- 08:28 СМИ: Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой Banki.ru 3074 8
- 08:08 МКК от имени банков предлагают клиентам кредиты Banki.ru 3395
- 08:01 Банковский сектор в январе — июле: ключевые тенденции Banki.ru 2998
- 20:00 27 августа. Главное за минуту: чем заменят ИПК, почему высокая квалификация мешает поиску работы Banki.ru 4506
- 11:42 Минфин и ЦБ предложат альтернативу ИПК Banki.ru 8222 27
- 08:48 Эксперты назвали регионы с наибольшими суммами выданных займов Banki.ru 2640
- 08:18 Просрочка по потребкредитам снизилась вдвое на фоне роста кредитования Banki.ru 2426 2
- 08:08 В Системе быстрых платежей могут появиться переводы наличными Banki.ru 2396
- 20:00 26 августа. Главное за минуту: доходы россиян растут слишком медленно, появился новый вид мошенничества от имени банка Banki.ru 5232 3
- 13:32 Путин: необходимо сделать экономический рост более устойчивым и динамичным Banki.ru 4149
- 08:38 Исключенные из реестра регулятора МФО продолжают выдавать займы Banki.ru 7169 6