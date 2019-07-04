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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 09:41 Набиуллина заявила о новом «грозном вызове» Banki.ru 3071 5
- 08:18 ЦБ позволил банкам рассматривать ипотечные бумаги как обычные облигации Коммерсант 1146
- 08:08 СМИ: ЕБС помогла банкам сэкономить 1 млрд рублей на борьбе с мошенниками Известия 838 1
- 08:05 Депутаты предложили полностью компенсировать советские вклады в Сбербанке РИА Новости 3414 1
- 16:10 Альфа-Банк назвал техническим сбоем рассылку СМС об отмене бесплатных туристических страховок Banki.ru 1758
- 15:05 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 7,27% Banki.ru 2322 3
- 11:01 Андрей Ванин возглавил дирекцию по развитию экосистемы Сбербанка Banki.ru 3029 4
- 09:25 В ЦБ ожидают укрепления рубля при росте расходов из ФНБ Banki.ru 2878 11
- 08:38 СМИ: банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов РБК 1886 1
- 08:28 ЦБ намерен бороться с мошенниками, применяющими социальную инженерию Ведомости 2291 10
- 08:10 Офисных работников начали оформлять как самозанятых Коммерсант 8177 24
- 08:05 Клиенты банка «Уралсиб» не досчитались процентов на остаток из-за технического сбоя Banki.ru 2319 3
- 20:00 2 июля. Главное за минуту: Россия теряет население, граждане хотят работать на пенсии Banki.ru 6976 10
- 19:41 ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие» Banki.ru 8250 2
- 15:37 Названы регионы РФ с самым доступным для населения жильем в 2019 году Banki.ru 20961 4
- 09:10 Счетная палата выявила незавершенное строительство на 4 трлн рублей Banki.ru 3585 7
- 08:28 СМИ: всего четыре банка предоставляют услуги с использованием биометрии Коммерсант 4985 7
- 08:08 СМИ: акционеры «Восточного» еще в сентябре 2018 года договорились поддержать банк Ведомости 2292 1
- 16:09 ЦБ предлагает обсудить расширение периметра страховой защиты в рамках системы страхования вкладов Banki.ru 5102 6
- 15:03 Начинающие инвесторы получат по 400 тыс. рублей для участия в новом конкурсе Банки.ру и «Финама» Banki.ru 6485 9
- 12:00 Российскую национальную перестраховочную компанию возглавила Наталья Карпова Banki.ru 1799
- 08:42 Суд отказал банку «Восточный» в замене обеспечительной меры в виде запрета на допэмиссию ТАСС 3044
- 08:28 СМИ: займы до зарплаты будут нерентабельными РБК 5264 7
- 08:18 В России планируют установить 10 тыс. биометрических банкоматов Известия 2421 5
- 00:01 Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в июле Banki.ru 7530 2
- 10:00 Лучшее за неделю: почему с депозитов пропадают деньги и стоит ли брать ипотеку сейчас Banki.ru 54822 1
- 13:47 Акционеры банка «Восточный» обвинили друг друга в саботаже при избрании совета директоров Banki.ru 4678 1
- 13:32 Нормативы ЦБ в мае нарушили 13 кредитных организаций Banki.ru 8985
- 09:15 СМИ: ЦБ обсуждает с НПФ возможность приостановки переходной кампании Коммерсант 4592 4
- 08:28 Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост РБК 5845 18
- 08:18 Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложения Ведомости 2763 9
- 08:03 СМИ: ВТБ могут уполномочить на проведение платежей между Россией и Китаем Известия 2549
- 20:00 27 июня. Главное за минуту: назван главный критерий в оценке работодателя, расходы россиян не будут контролировать Banki.ru 3706
- 14:35 ЦБ накажет банк «Открытие» за новую рекламную кампанию Banki.ru 9983 16
- 08:45 ЦБ намерен обязать банки идентифицировать представителей компаний Коммерсант 4500 2
- 08:39 Правительство планирует ограничить хранение пенсионных денег в соблюдающих санкции банках РБК 5238 8
- 08:08 СМИ: Baring Vostok указал на соглашение о проведении допэмиссии «Восточного» Ведомости 2289 3
- 00:01 Почта Банк намерен заняться автокредитованием Banki.ru 5258 1
- 20:00 26 июня. Главное за минуту: иностранцы верят в рубль, полис ОМС станет цифровым Banki.ru 5864 3
- 10:30 Банк «Сфера» возглавил сооснователь «Точки» Николай Петелин Banki.ru 2879
- 08:47 Налоговый режим для самозанятых могут расширить на регионы с неформальной занятостью Коммерсант 3017
- 08:28 Использование биометрии в банках могут распространить на юрлиц Коммерсант 2286 8
- 08:18 СМИ: Связь-Банк скрыл данные о руководстве перед переходом в Промсвязьбанк РБК 5780 4
- 08:05 Суд лишил Baring Vostok права голосовать спорными акциями Ведомости 1696
- 20:00 25 июня. Главное за минуту: ставки по вкладам подросли, эксперты предупредили о вероятном спаде в экономике РФ Banki.ru 14648
- 19:51 ЦБ установил размеры надбавок к коэффициентам риска по потребкредитованию Banki.ru 2576
- 12:19 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам повысилась Banki.ru 21849 6
- 08:38 ПФР предложил ввести мораторий на изъятие инвестдохода при переходе клиентов Коммерсант 3522 3
- 08:30 ЮниКредит Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад на специальных условиях Banki.ru 5622
- 08:18 СМИ: Альфа-Банк отсудил у структур Алексея Хотина 16,8 млрд рублей Ведомости 3498
- 08:08 QIWI планирует выпуск карт «Мир», привязанных к онлайн-кошельку Известия 1912 1
- 20:00 24 июня. Главное за минуту: россияне не хотят работать меньше, экономисты увидели предпосылки для банковского кризиса Banki.ru 7021 3
- 09:05 На новую госпрограмму развития моногородов пойдет 57,3 млрд рублей РБК 2444 4
- 08:58 СМИ: банки обсуждают тарифы за оплату по QR-кодам с регулятором Ведомости 3042 2
- 08:38 AliExpress запускает продажи российских товаров Коммерсант 4714 18