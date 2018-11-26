В законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного Акционерного Банка (МАБ), пишет «Коммерсант». Банкир обвинялся в злоупотреблении полномочиями, способствовавшем хищению из МАБа 530 млн рублей и 9,5 млн долларов, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

Участниками преступления, по версии следствия, были бывший топ-менеджер внешнеэкономической компании Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин, им приговоры еще не вынесены.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2016 года. Фигурантами громкого уголовного дела стали бывший предправления МАБа Виктор Трепель, топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин и его брат Борис. По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд рублей) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта». Деньги, как следует из материалов уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях.

Обвиняемые в выводе 8 млрд рублей с депозита «Алмазювелирэкспорта» в МАБе ушли из СИЗО Бывший топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин и его брат Борис, обвиняемые в хищении 530 млн рублей и 9,5 млн долларов со счета в Международном Акционерном Банке (МАБ), переместились из СИЗО под домашний арест. Это было связано с истечением годичного срока содержания братьев Афониных под стражей, в который следствие не уложилось, пишет «Коммерсант».

Суд в своем решении указал, что Трепель был обоснованно привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), его вина полностью доказана. В ходе предварительного расследования, отмечается в приговоре, обвиняемый заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме: Трепель не только признал свою вину, но и дал развернутые показания следствию как об обстоятельствах совершения преступления, так и о роли в нем Виктора и Бориса Афониных. Кроме того, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — положительные характеристики по месту жительства и с последнего места работы Виктора Трепеля. В результате бывший банкир получил очень мягкое наказание — полтора года лишения свободы условно.

Приговор удовлетворил подсудимого, и обжаловать его бывший банкир не стал. Уголовные дела братьев Афониных, по словам пресс-секретаря Савеловского суда Марии Михайловой, «из прокуратуры еще не поступали».

