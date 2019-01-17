Кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% рухнувшей микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги», добились ее банкротства. Об этом «Ведомостям» рассказал один из кредиторов «Домашних денег» и подтвердил человек, близкий к МФК.

Иск о банкротстве подала кипрская компания Dermant Estate, Восточнокарибский верховный суд Британских Виргинских островов в октябре принял решение о банкротстве Adela, подтвердила партнер Withers Татьяна Меньшенина, представляющая интересы Dermant Estate. В 2015 году компания выдала Adela заем, но та перестала обслуживать долг с 5 июня 2017 года, сообщила она. На 30 мая 2018-го долг Adela по этому займу составлял 1,37 млн долларов.

У Dermant Estate есть требования и к самим «Домашним деньгам»: она получила их от кипрской Nylaz Trade, которая напрямую дала заем МФК. «Долг был взыскан, но остались неурегулированными штрафы за просрочку», — говорит Меньшенина. По ее словам, «в обоих случаях бенефициар Adela (Евгений Бернштам) просил выдать кредит на развитие бизнеса «Домашних денег».

Финансовое состояние «Домашних денег» неважное. В августе 2018 года ЦБ исключил МФК из реестра микрофинансовых организаций. Тогда же АСВ подало иск о банкротстве «Домашних денег»: МФК была должна банкам под управлением агентства 3,25 млрд рублей. АСВ — крупнейший, но не единственный кредитор компании: «Домашние деньги» задолжали еще физлицам, которые предоставляли займы и покупали ее облигации (выпуск на 1,25 млрд рублей с погашением в 2022 году).

«Домашние деньги» собрали средства для запуска нового бизнеса Компания будет работать без статуса МФО.

АСВ также подало иск о банкротстве самого Бернштама: он был поручителем по кредиту другой МФК — «Финотдела» (входила в одну группу с «Домашними деньгами»), и она задолжала банку под управлением агентства 10 млн рублей.



По данным издания, сейчас Бернштам разводится с супругой. На сайте судов общей юрисдикции Москвы указано, что 10 октября 2018 года Гагаринский районный суд зарегистрировал дело о разделе совместно нажитого имущества между супругами: истцом является Елена Бернштам, ответчиком — Евгений Бернштам. Судебное заседание назначено на 5 февраля.

