Екатерина Трофимова ушла с должности гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). О ее отставке в четверг, 17 января, сообщил сотрудникам председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон, пишут «Ведомости».

Место Трофимовой займет кто-то из сотрудников агентства, внешнего менеджера привлекать не будут, рассказали изданию два сотрудника АКРА.

Трофимова возглавляла АКРА с момента его основания в 2015 году. До этого она с 2012 по 2015 год была членом правления Газпромбанка, где курировала в том числе работу центра рейтингового консультирования. До этого Трофимова более 10 лет была финансовым аналитиком, директором и руководителем группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в агентстве S&P, одном из «большой тройки» глобальных рейтинговых агентств.

Екатерина Трофимова объяснила уход из АКРА Пока никаких конкретных планов у Трофимовой нет.

АКРА было создано по инициативе ЦБ после того, как «большая тройка» снизила кредитные рейтинги России до «спекулятивного» уровня. 27 ведущих российских банков и корпораций вложили в уставный капитал АКРА 3 млрд рублей. АКРА первым вошло в реестр кредитных рейтинговых агентств ЦБ и начало присваивать рейтинги в сентябре 2016 года.