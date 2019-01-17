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• Минтруд подготовил план по снижению бедности, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Планируется снижение доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума с 13,2% в 2017 году до 6,6% в 2024-м. Пилотный проект начинается в 2019 году в восьми регионах: Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях. «Планируем провести анализ причин бедности и разработать универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности», — сказал Топилин. По его словам, нужно «дойти до каждой семьи», «проанализировать ситуацию конкретных семей, чтобы понять, какая помощь для них будет наиболее эффективной». Именно снижение уровня бедности в стране назвал ранее главным приоритетом президента Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



• Россияне потратили на новогодние праздники более 1 трлн рублей. Расходы в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года включительно составили 1,1 трлн рублей, выяснили Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД». В среднем россиянин, рассчитываясь безналично, потратил за праздники 16,1 тыс. рублей. Эта сумма увеличилась в годовом выражении впервые за четыре года. Расходы россиян в целом за декабрь оказались максимальными также за четыре года, сообщил холдинг «Ромир». Впрочем, по сравнению с предыдущим годом расходы россиян выросли всего на 1,6%, что вывело «очищенные» от инфляции расходы на самый низкий уровень за те же последние четыре года.

• Екатерина Трофимова, возглавлявшая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) с момента его основания в 2015 году, покинула пост гендиректора агентства. По словам Трофимовой, она пока не имеет конкретных карьерных планов и рассматривает разные возможности после ухода из агентства. Временно исполняющим обязанности генерального директора агентства назначен управляющий директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий.

• Mastercard запретит автоматическую оплату подписки на онлайн-сервисы после окончания пробного периода, сообщается в блоге платежной системы. Для осуществления клиентом каждого последующего платежа продавцы должны будут отправить держателю карты СМС-сообщение или сообщение по электронной почте, содержащее квитанцию и инструкции, как отказаться от услуги. При этом не уточняется, когда новые правила вступят в силу и будут ли они действовать в России.