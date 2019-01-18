Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса, рассказал «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас такая возможность есть у многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону не противоречит. В работу над поправками к закону о национальной платежной системе готов включиться и ЦБ.

Цель — сделать невозможным изъятие средств в пользу оператора сервисов электронных кошельков в случае неактивности электронного средства платежа. В пресс-службе ЦБ газете сообщили, что, учитывая существующую практику, в случае появления законодательной инициативы по изменению действующих норм регулятор «готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя».

Причиной беспокойства депутатов и ЦБ стали множественные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств с неактивного кошелька в пользу его оператора.

Например, анализ жалоб на Банки.ру показал, что потребители финансовых услуг жалуются на изъятие сумм от 100 до 15 тыс. рублей (максимально возможная для неперсонифицированного электронного кошелька). Среди потерявших средства много тех, кто использовал кошелек для редких покупок в Интернете (например, расчетов за платные услуги на школьном портале).

Жалобы удалось обнаружить на кошельки «Рапида», QIWI, «Яндекс.Денег». Во всех трех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, которая предусматривала изъятие средств клиента при неактивности кошелька. В QIWI — полгода, в «Рапиде» — год, в «Яндекс.Деньгах» — два года. Условие во всех трех случаях было «спрятано» между других пунктов оферты.

Причем если на «Рапиде» ссылка на оферту появлялась в процессе регистрации, то у «Яндекс.Денег» и QIWI-кошелька — уже на финише, когда надо придумать постоянный пароль кошелька или ввести подтверждающий код из СМС.

Несмотря на жалобы, операторы сервисов не считают данные правила нарушающими права их клиентов. Списание средств операторы называют платой за обслуживание, которая, по их мнению, логична, является обычной и не противоречит законодательству.

По словам Аксакова, законодательно следует ограничить размер комиссий, которые не должны приводить к полной потере средств владельца кошелька. А по словам правозащитников и юристов, столь существенное условие не может быть затеряно среди множества пунктов оферты. Юристы предлагают вынести положения по неактивным кошелькам в отдельный договор, где потребитель даст свое однозначное согласие на изъятие денег в случае неактивности.

