Отставка гендиректора АКРА Екатерины Трофимовой, возглавлявшей первое в стране национальное рейтинговое агентство с момента основания в 2015 году, связана в возникшими в руководстве разногласиями по поводу дальнейшего развития агентства, говорят источники РБК.

Трофимова выступала за развитие нерейтинговых продуктов, считая, что необходимо наращивать их долю в общей выручке, а ряд членов совета директоров и топ-менеджмента полагали, что надо увеличить финансирование основного бизнеса — рейтингового, сказал источник издания, знакомый с ситуацией в АКРА.

«Трофимова хотела диверсификации, а ее оппоненты — сосредоточиться на рейтинговой деятельности», — подтвердил собеседник издания в одной из финансовых организаций. Дело в том, что рейтинги становятся не так нужны в рамках новых базельских стандартов: банки делают свои системы оценки рисков, значение рейтингов может снизиться, объясняет он.

О своих планах развивать в АКРА нерейтинговые продукты Трофимова говорила в интервью РБК весной 2018 года. Речь идет о разработке рейтинговых моделей, стресс-тестировании, проведении тренингов, подготовке исследований, разработке индексов и т. д. В долгосрочной перспективе она рассчитывала довести их долю в общей выручке до 50%, а в течение ближайших двух лет — до 15%.

По информации издания, было и второе важное разногласие. «Главный упрек Трофимовой со стороны совета директоров в том, что она экономила и мало тратила на развитие», — отметил еще один источник, близкий к АКРА. «Уставный капитал АКРА (З млрд рублей. — Прим. ред.) составляют деньги инвесторов, они лежат на депозите, и Трофимова не разрешала их тратить: агентство существует за счет процентов (с депозита) и собственной выручки», — обрисовал ситуацию источник в одной из финансовых организаций. Оппоненты экс-главы АКРА, по его словам, считают, что на развитие можно тратить и капитал агентства.

«Ни я, ни другие сотрудники АКРА не будут работать под давлением»
«Ни я, ни другие сотрудники АКРА не будут работать под давлением»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) первым из российских рейтинговых агентств подало заявку на включение в реестр ЦБ. О том, будет ли агентство работать не только в России, но и на внешних рынках, не опасаются ли в агентстве, исходя из его статуса, давления государства и когда можно ожидать возобновления роста российской экономики, в интервью Банки.ру рассказала генеральный директор АКРА Екатерина ТРОФИМОВА.

Об отставке Трофимовой стало известно в четверг, 17 января. Трофимова покинула пост гендиректора АКРА по решению совета директоров на основании ее заявления, говорится в сообщении агентства. Временно исполняющим обязанности гендиректора АКРА станет управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий, который 12 лет проработал в Moody's Investors Service. В АКРА заявили, что признают позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития агентства, и вклад Трофимовой в успешную организацию агентства.

АКРА должно было стать прибыльным бизнесом через пять лет после создания — в 2020 году, но получило первую прибыль уже в 2017-м. Выручка от профильной деятельности тогда составила 259 млн рублей. Это практически столько же, сколько принес акционерный капитал на депозитах, говорила Трофимова. Итоги работы в 2018 году агентство пока не раскрывало.