Кампания по переводу пенсионных накоплений в преддверии введения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может стать заметно агрессивнее. Пенсионные фонды настроены на привлечение сотен тысяч новых клиентов, общее число сменивших страховщика граждан может вырасти до нескольких миллионов. При такой смене теряется инвестиционный доход, накопленный за предыдущие годы. По итогам 2019 года граждане могут лишиться десятков миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Переходная кампания этого года может стать последней в рамках существующей системы ОПС. В начале недели первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что обсуждение системы ИПК начнется в конце января, а замминистра финансов Алексей Моисеев выразил надежду, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

До сих пор планы по внедрению ИПК 1 января 2020 года сохраняются, рассказал источник газеты, близкий к внутреннему обсуждению системы. При этом он отметил, что одной из причин ускоренного введения ИПК является боязнь регулятора и правительства перед возможным значительным переделом рынка, который может продлиться два года.

В таких условиях, как отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, «у основных игроков на рынке привлечения есть аппетит к агрессивным действиям». По его словам, в отличие от прошлого года, когда планов на год не было почти ни у одного НПФ, в этом году многие фонды готовы начинать масштабное привлечение.

ВЭБ напомнил о рисках потери накоплений при досрочной смене страховщика В большинстве случаев речь идет о тысячах и десятках тысяч рублей будущей пенсии.

По оценке Околеснова, новая переходная кампания может быть в разы мощнее, чем в 2018 году (количество поданных заявлений оценивается в 1,5 млн).

В переходную кампанию 2019 года максимальные потери инвестиционного дохода понесут «молчуны», на которых будет сосредоточена активность агентов НПФ, считает директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Если будут переведены миллионы клиентов, потери граждан в результате переходной кампании могут составить десятки миллиардов рублей», — полагает он. За три года действия закона о потере инвестдохода граждане уже потеряли более 100 млрд рублей.