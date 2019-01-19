«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Около 20 млн россиян владеют садоводческими участками, и, видимо, такое большое количество людей, объединенных одним увлечением, не дает правительству спать спокойно. С 1 января 2019 года все садоводческие товарищества России обязаны иметь счета в банках, чтобы вести все расчеты безналичным способом. О том, как «дачная реформа» поможет кредитным организациям расширить свою клиентскую базу и кто «отхватит» этот лакомый кусок, читайте в тексте «Дачников закатали в банки».

• Крупнейшие российские банки объявили о повышении ставок по ипотеке. Несмотря на низкую инфляцию, россияне так и не получили дешевые — «как в Европе» — ипотечные кредиты. Более того, эксперты, опрошенные Банки.ру, считают, что в 2019 году ставки по ипотеке могут вырасти еще сильнее. Подробнее об этом читайте в материале «Дорогое удовольствие. Брать ли ипотеку в этом году?».



• Глава Минтруда Максим Топилин анонсировал индексацию зарплат у бюджетников, и все обрадовались. Но вот динамика реальных зарплат в 2019 году может неприятно их удивить. О том, почувствуют ли россияне увеличение зарплат при походе в магазин или весь их оптимизм «съест» инфляция, читайте в тексте «Зарплаты не выйдут ростом».



• Банковские ячейки клиенты используют не только чтобы хранить там свои сбережения и драгоценности, но и для расчета по договору, например при покупке квартиры. Фактически банковская ячейка — это личный сейф в банке. Но знаете ли вы, что работники кредитной организации могут вскрыть его без вашего ведома? О причинах, которые могут этому поспособствовать, читайте здесь.



• Лучшую доходность российским инвесторам в прошлом году принесли бумаги нефтегазовых компаний. О том, не пора ли фиксировать по ним прибыль, стоит ли покупать подешевевшие активы, в какие акции, в принципе, стоит вкладывать деньги в 2019 году, — в материале «Особо ценные бумаги».



• Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России снова выросла — за первую декаду января 2019 года она составила 7,53% годовых. Доберутся ли они до 10% годовых? И чем опасен для экономики России такой ход событий? Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

