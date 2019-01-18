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• Кампания по переводу пенсионных накоплений в 2019 году может стать последней в рамках существующей системы обязательного пенсионного обеспечения. В преддверии введения системы индивидуального пенсионного капитала пенсионные фонды настроены на привлечение сотен тысяч новых клиентов, общее число сменивших страховщика граждан может вырасти до нескольких миллионов. При такой смене теряется инвестиционный доход, накопленный за предыдущие годы. По итогам года граждане могут лишиться десятков миллиардов рублей. Максимальные потери инвестиционного дохода понесут «молчуны», на которых будет сосредоточена активность агентов НПФ, отмечают эксперты.

• Хакеры из группы Silence вновь атаковали российские банки. Масштабная волна вредоносных рассылок затронула более 80 тыс. сотрудников российских кредитно-финансовых организаций, сообщила международная компания Group-IB. Массовая атака началась с фишинговых рассылок 16 января, впервые в практике Silence вредоносное вложение было замаскировано под приглашение на международный форум. Silence часто эксплуатируют банковскую тематику: в ноябре хакеры отправляли массовую вредоносную рассылку по российским банкам с фейкового адреса Центрального банка России. Получателями ноябрьской рассылки, по данным Group-IB, оказались как минимум 52 банка в России и пять банков за рубежом.

• Депутаты Госдумы намерены бороться с изъятием средств из неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В работу над поправками к закону «О национальной платежной системе» готов включиться и ЦБ. Причиной беспокойства депутатов и регулятора стали многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств из неактивного кошелька в пользу его оператора. При этом сами операторы сервисов не считают данные правила, нарушающими права их клиентов.

• Меньше месяца остается до 12-й церемонии «Банк года», которая состоится 8 февраля в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. В этот вечер со сцены будут объявлены победители в 19 номинациях, в числе которых: «Банк года», «Банкир года», «Инвестиционная компания года», «Страховая компания года». Хедлайнером мероприятия выступит знаменитый латвийский коллектив BrainStorm. Вручение профессиональных наград вновь пройдет в открытом формате: на церемонию награждения помимо лауреатов приглашены представители финансовой индустрии, их клиенты, посетители Банки.ру. Торопитесь! Билеты заканчиваются!