Крупнейший финансовый маркетплейс Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Ипотека».

Воспользовавшись мобильным сервисом Банки.ру, можно сравнить ипотечные программы более чем в 300 российских банках и найти подходящую. Подбор предложений осуществляется по стоимости недвижимости, размеру первоначального взноса и сроку кредита. Дополнительно пользователь может указать свой статус в качестве, например, индивидуального предпринимателя или владельца бизнеса, госслужащего или работника бюджетной сферы, отметить форму подтверждения дохода и даже выбрать специальные программы — для военнослужащих, молодых семей или семей с детьми.

Сравнить предложенные варианты можно по ставке, размеру ежемесячного платежа. Заявку на интересующий кредитный продукт можно сразу отправить онлайн.

«Оформление ипотеки все еще происходит не так быстро, как хотелось бы и банкам, и заемщикам, — комментирует руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова. — Мы помогаем пользователям сократить время на этапе поиска подходящих условий. Значительную долю в этом разделе занимает именно мобильный трафик (41% в декабре 2018 года), поэтому мы сделали мобильную версию максимально удобной».



Ранее Банки.ру обновил мобильные версии разделов «Вклады», «Потребительские кредиты», «Мастер подбора кредитов», «Микрозаймы», «Кредитные карты» и «Дебетовые карты».