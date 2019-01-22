С начала 2019 года клиенты Мособлбанка, у которого в рамках санации был обнаружен рекордный объем «тетрадки» — забалансовых вкладов, начали массово жаловаться на невозможность пополнения вкладов, открытых в 2014 году на пять лет. Сотрудники отделений невозможность пополнения вкладов объясняют клиентам «техническим сбоем в программном обеспечении», пишет «Коммерсант».



Переводы из других банков на вклады через несколько дней возвращаются обратно в банк, из которого был совершен перевод. Также клиенты жалуются на невозможность забрать депозиты, сроки по которым истекли в этом году.

«В настоящий момент верификация проводится для сегмента вкладов с датой закрытия в 2019 году и далее, — отвечает на эти жалобы официальный представитель Мособлбанка на форуме Банки.ру. — Решение о проведении операций будет приниматься по каждому вкладу и связанным с ним счетам по итогам прохождения верификации». Чтобы получить деньги или пополнить вклад, клиент должен предоставить банку оригинал договора вклада в бумажном виде, а также оригинал платежного или кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств при первичном заключении договора.

Мособлбанк остается рекордсменом по объему так называемой «тетрадки», то есть неучтенных в официальной бухгалтерии вкладов. В ходе его санации (начата в 2014 году СМП Банком) были выявлены забалансовые вклады на 76 млрд рублей.

В пресс-службе СМП Банка заявили, что «приостановка проведения операций по некоторым депозитам и связанным с ними счетам» обусловлена тем, что Мособлбанк находится в процессе санации и проводит «верификацию вкладов» физических лиц, оформленных до начала процедуры финансового оздоровления. «Этот процесс идет непрерывно и необходим, чтобы исключить возможность недобросовестных действий со стороны третьих лиц», — заверили в банке. О каких именно действиях идет речь, там не уточнили. На вопрос, опасаются ли в СМП Банке, что эти вкладчики являются забалансовыми, там отвечать отказались.

Между тем еще в мае 2016 года Мособлбанк отчитался о том, что процедура проверки остатков по счетам клиентов и их соответствия заключенным договорам успешно завершена. Тогда банк сообщал, что на момент начала санации под блокировку попало около 185 тыс. счетов с остатками на сумму примерно 94 млрд рублей, что составляло «почти 100% всей базы пассивов физических лиц банка». Банк восстановил клиентам 110 млн рублей, неучтенных ранее средств.

Если у клиента есть договор и платежные поручения — требования клиента подлежат безусловному исполнению незамедлительно, отмечает партнер FMG Group Николай Коленчук. «Платежные поручения из другого банка с отметкой об исполнении также подойдут в качестве доказательства финансовых отношений с банком, — продолжает он. — В противном случае у вкладчика есть все основания для обращения в суд и в ЦБ РФ».

В то же время, по словам партнера коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, действующее законодательство не обязывает вкладчиков предъявлять какие-либо документы, кроме паспорта, чтобы забрать свои средства или пополнить депозит. Как правило, уточняет юрист, полный пакет документов требует Агентство по страхованию вкладов для осуществления выплат вкладчикам банков, лишившихся лицензий, при выявлении забаланса, а не действующие игроки.