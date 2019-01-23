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• Ставки по вкладам обновили максимум за полтора года. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях по итогам второй декады января выросла с 7,53% за первую декаду до 7,55%. Это самый высокий уровень максимальной ставки с начала лета 2017 года (тогда за первую декаду июня этот показатель равнялся 7,59%). Непрерывный, за исключением одного случая стагнации, рост показателя наблюдается с августа 2018-го.

• Прибыль российского банковского сектора по итогам 2018 года предварительно оценивается в 1,3 трлн рублей, сообщил Банк России. «Растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала (как напрямую увеличивая капитал, так и способствуя повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора), что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего наращивания банковских активов и их диверсификации», — отмечается в обзоре регулятора. Предварительные итоги года совпали с прогнозами Центробанка — там ожидали, что прибыль банковского сектора России по итогам года составит 1,2—1,3 трлн. В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» со ссылкой на аналитиков «ВТБ Капитала» озвучил более оптимистичный прогноз: 1,7—1,8 трлн рублей по итогам года. За 2017 год банки получили прибыль в размере 0,8 трлн рублей.

• Сбербанк отменил комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов, а постепенно и вовсе откажется от таких комиссий, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума. «Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении (комиссий) до их полной отмены», — сказал он, назвав этот процесс длительным. «Разово отменить — это тяжело, шаг за шагом будем это делать», — констатировал он. Ранее сообщалось, что ФАС, ЦБ и Минфин заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка. Среди крупных кредитных организаций публично известно только о внутрибанковской комиссии Сбербанка.

• «Зетта Страхование» в третий раз стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний на Банки.ру. По итогам 2018 года компания заняла первое место с результатом 72,5 балла. Стела и диплом победителя будут вручены представителям страховщика на официальной церемонии «Банк года», которая пройдет 8 февраля 2019 года в Москве. Упорная борьба за лидерство шла между победителем и компанией «Тинькофф Страхование». Как сообщалось ранее, лидером «Народного рейтинга» банков стал Тинькофф Банк.