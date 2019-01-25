У россиян пропал стаж за два года

Ряд граждан столкнулись с пропажей данных за 2017—2018 годы из Пенсионного фонда России (ПФР). В выписках лицевого счета отсутствует информация о трудовом стаже, взносах работодателя и пенсионных баллах. С подобной проблемой столкнулись люди разных годов рождения и из разных регионов.

При запросе извещения о состоянии лицевого счета в ПФР выгружается выписка, в которой по годам должны быть расписаны сумма выплат, начисленных в пользу застрахованного лица, и сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию. Также в выписке должны быть указаны продолжительность периодов работы, величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и наименование работодателя. Но у ряда россиян подобная информация пропала. При этом в бухгалтериях организаций работников успокоили тем, что все отчеты направлялись в ФНС на протяжении всех не учтенных в выписке годов.

В указанном примере отсутствует информация о двух годах стажа работника. Информация обрывается в конце 2016 года.

На момент написания материала связаться с пресс-службой ПФР не удалось. Телефоны горячих линий, указанные в открытых источниках, недоступны. Подобное молчание может быть связано с большим количеством сокращений, проходящих в ПФР.

«В настоящее время Федеральный центр консультирования Пенсионного фонда России находится на стадии переподключения, в связи с чем работает в ограниченном режиме. Для консультации по вашему вопросу рекомендуем обратиться в местное отделение Пенсионного фонда», — прокомментировали в кол-центре.

В ПФР прокомментировали информацию о пропаже трудового стажа и пенсионных баллов Пенсионный фонд России объяснил пропажу данных россиян за 2017—2018 годы тестированием нового программного комплекса, которое продлится до конца января 2019-го. Об этом порталу Банки.ру рассказали в пресс-службе ведомства. При этом в ПФР подчеркнули, что отсутствие информации о стаже и пенсионных баллах в выписке из лицевого счета не означает их пропажу.

«Действительно, в ПФР происходят сокращения. ПФР ведет учет пенсионных прав граждан, то есть сколько баллов положено человеку и сколько он заработал. Скорее всего, сокращения связаны с оптимизацией», — сообщил источник на пенсионном рынке.

По его словам, гражданам нужно обратиться в ПФР для решения проблемы. «Речь идет о балльной пенсионной системе. Эта система распределительная, не накопительная. У нас нет баллов, у нас живые деньги. Это надо обращаться в ПФР, потому что балльная пенсионная система касается выплат, которые делает Пенсионный фонд России. По баллам рассчитывается пенсия, баллы должны учитывать стаж работы, сумму уплаченных страховых взносов и так далее. Мы, к сожалению, это дело не регулируем», — отметил он.

Проверить наличие данных можно через портал госуслуг, скачав выписки из лицевого счета в разделе «Пенсия, пособия и льготы».

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru