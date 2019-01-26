«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Альфа-Банк отказался начислять своему клиенту кешбэк, так как счел, что тот злоупотребляет условиями программы. Читайте текст «Только и делаю, что катаюсь по кабакам на машине», чтобы узнать, почему клиенты банков иногда не могут получить свой кешбэк и можно ли оспорить его невыплату.

• Банк списал с вклада комиссию за то, что по счету не совершалось никаких операций. Его клиента — 82-летнюю женщину, получившую деньги в качестве компенсации от германских властей за лишения в годы Великой Отечественной войны, это возмутило до глубины души. В тексте «Следи за вкладом. Будь осторожен!» рассказываем, как избежать подобных неприятностей.



• А вы знали, что на вас могут «повесить» микрозаем, о котором вы даже не подозревали? В России зафиксирован всплеск фиктивного кредитования, микрофинансовые организации столкнулись с валом жалоб от граждан, на которых оформили несуществующие кредиты. Удар пришелся на МФО, которые входят в топ-10 по размеру портфеля. В тексте «Плати за того парня» оценили масштаб проблемы.



• Ряд граждан столкнулись с пропажей данных за 2017—2018 годы из Пенсионного фонда России (ПФР). В выписках из лицевого счета отсутствовала информация о трудовом стаже, взносах работодателя и пенсионных баллах. Позже ПФР объяснил это тестированием нового программного комплекса и успокоил россиян тем, что отсутствие информации о стаже и пенсионных баллах в выписке не означает их пропажу.



• Не только магазины и поставщики задаются целью «потрясти» ваш кошелек как можно активнее. Зачастую вы сами переплачиваете за товар или услугу, не обращая на это особого внимания и позволяя другим наживаться на себе. Банки.ру разобрал несколько ситуаций, в которых вас так или иначе вынуждают переплатить за покупку.

