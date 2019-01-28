Министерство финансов США сняло в воскресенье санкции, введенные ранее в отношении российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго». Об этом говорится в распространенном заявлении финансового ведомства, передает ТАСС.

«Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) Минфина США сегодня сняло санкции, введенные против En+ Group (En+), «Русала» (Rusal) и «Евросибэнерго» (ESE), после более раннего уведомления, представленного конгрессу 19 декабря 2018 года», — говорится в документе.

Ведомство подчеркивает, что «в соответствии с условиями исключения» из санкционного списка компании «сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и жестко ограничили его контроль» над ними. Как отмечается в заявлении, такое их решение «гарантирует, что большинство директоров в советах En+ и «Русала» будут независимыми — в том числе американскими и европейскими — лицами, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской» или какими-либо другими юридическими или физическими лицами, находящимися в американских санкционных списках.



Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что «все санкции, введенные в отношении Дерипаски, продолжают оставаться в силе».

США 6 апреля прошлого года объявили о введении санкций в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и связанных с ним активов: агрохолдинга «Кубань», компаний «Евросибэнерго», «Русал», холдинга «Русские машины» и группы «ГАЗ», инвестиционной компании B-Finance, холдингов «Базовый элемент» и En+.

​Минфин США расширил санкционные списки в отношении России В частности, санкции введены в отношении главы ВТБ Андрея Костина и банка «Российская Финансовая Корпорация».

Олег Дерипаска в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием с компании санкций снизил свою долю в En+ Group до 44,95%, указывает ТАСС со ссылкой на сообщение компании, уточняя, что приблизительная доля бизнесмена в группе ранее оценивалась в 70%. Снижение доли Дерипаски было достигнуто благодаря проведению дополнительной эмиссии бумаг En+, в результате которой уставный капитал группы вырос примерно на 10,55%, передаче ВТБ части акций Дерипаски, которые находились в залоге у банка в качестве меры обеспечения, и дарения части акций Дерипаски благотворительному фонду.

В соответствии с условиями снятия санкций Дерипаска не сможет реализовывать право голоса в отношении более чем 35% выпущенного акционерного капитала компании. Также ВТБ, во владение которого была передана часть акций Дерипаски, не сможет голосовать ими. Право голосовать пакетом акций En+, находящихся во владении благотворительного фонда, будет контролироваться и осуществляться независимым американским доверенным лицом.

28 января En+ Group сообщила об обновлении состава совета директоров: в него введены семь независимых директоров в соответствии с требованием Минфина США. Из состава совета директоров вышли Тимур Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Константин Молодкин, Александр Шистко, Юрий Дворянский и Денис Холодилов. Все они были назначены 27 июня прошлого года в рамках реализации плана по выводу En+ из-под санкций. Новыми членами назначены независимые директора Кристофер Бэнкрофт Бернхэм, Карл Хьюз, Джоан Макнотон, Николас Джордан, Игорь Ложевский, Александр Чмель и Андрей Шаронов. Также свои места в совете сохранили Грегори Баркер и Филипп Мэлфе, которые входили в него еще до введения в отношении En+ санкций США.



Кроме того, En+ Group и трейдер Glencore заключили соглашение об обмене бумагами, в рамках которого трейдер передаст En+ 8,75% акций «Русала», получив взамен глобальные депозитарные расписки En+. Сделка будет совершена в два этапа. По данным En+, она способствовала облегчению исключения компании из американского черного списка.

В октябре 2017 года дочерняя компания швейцарского трейдера Glencore — Amokenga Holdings — подписала соглашение с En+ о конвертации ее доли в «Русале» в 8,75% в депозитарные расписки En+. Предполагалось, что в результате сделки доля En+ в «Русале» вырастет до 56,88% с 48,13%.

Также ТАСС, цитируя уведомление «Русала» на Гонконгской фондовой бирже, сообщает, что совет директоров компании покинул Жан-Пьер Тома, занимавший должность независимого неисполнительного директора и месяц назад назначенный председателем совета директоров. Отставка вступила в силу с 26 января 2019 года и была мотивирована интересами снятия санкций с компании. С того же дня ушел с поста Филипп Мэлфе в качестве независимого неисполнительного директора. В обновленном совете директоров значатся девять человек: исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Сергей Попов, неисполнительные Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин и Тимур Валиев и независимые неисполнительные Элси Льюнг Ой-си (представитель Гонконга), Дмитрий Васильев и Бернард Зонневельд.

