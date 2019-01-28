По оценке авторов инициативы, граждане смогут заработать на продаже своих данных до 60 тыс. рублей в год

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке. По оценке авторов инициативы, граждане смогут продавать их, зарабатывая до 60 тыс. рублей в год, пишет «Коммерсант».

Сейчас закон однозначно не отвечает на вопрос, кому принадлежат персональные данные, указывают в ФРИИ. Из-за этого некоторые операторы персональных данных распространяют их на коммерческой основе без согласия субъекта, а другие, наоборот, боятся ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка. ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке.

Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. При этом граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из оборота.

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных. Бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, что ускорит рост этого рынка и ликвидирует в нем теневую экономику, рассчитывают авторы инициативы.

По мнению экспертов, такие оценки сильно преувеличены, а сам законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов и недостаточно защищает конфиденциальность.